Maluma recuerda cómo fue grabar 'Chantaje' junto a Shakira: "Fueron dos días demasiado pesados"

Maluma se encuentra en uno de sus mejores momentos musicales con el lanzamiento de su último disco Loco x Volver, en el cual homenajea a Colombia y la cultura latina.

Precisamente porque Maluma tiene muy en mente sus raíces, nunca se olvida de todos los éxitos que le catapultaron a la fama, como pueden ser Felices los 4, Vente Pa' Ca o Chantaje.

Este último tema, en el cual colabora con Shakira, le regaló mucha felicidad, pero también recuerda la grabación del videoclip con cierto malestar: "Fueron dos días demasiado pesados, parce, como hasta las cinco de la mañana".

Y es que, como ha revelado Maluma a Billboard, a pesar de la fama y apariencia que siempre ha tenido de mujeriego y fiestero, nunca le ha gustado quedarse de fiesta hasta tarde: "A mí la verdad nunca me ha gustado trasnochar y en esos rodajes hasta las cinco de la mañana... Yo no entendía nada".

Su crítica a Shakira

Pero esto no ha sido lo único malo que ha comentado, sino que hubo algo que también dificultó la creación del tema, calificando Maluma el proceso como "un caos". "Shak tiene como ese método de trabajo, esa metodología de trabajo como muy muy exageradamente perfeccionista y que siempre puede quedar todo mejor siempre", comentó.

Al parecer, Shakira quiso cuidar cada parte de la creación y producción, llegando a llamar a los productores incluso a las 3 de la mañana para comentarles una idea.

"Es la voz de la experiencia y por nada lleva tantos años ahí, y por nada es un ejemplo claro de cómo ser exitoso en la industria", la halagaba Maluma.

Agradecido con lo vivido

Sin embargo, a pesar de esta dificultad, el colombiano sabe que "todo valió la pena y solo quedan buenos recuerdos".

De hecho, solo tiene buenas palabras para Shakira: "Me quedé impresionado de lo buena que es, de lo genio que es Shakira. Le aprendo mucho todos los días".

"Miro el video y digo: 'Si lo tengo que volver a hacer, vuelvo y lo hago porque fue maravilloso'", confesó sobre esta pieza audiovisual que ya forma parte de la cultura musical latina.