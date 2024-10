Estos son los maquillajes más 'terroríficos' de los artistas para Halloween

Queda cada vez menos para la noche más terrorífica del año. La noche de Halloween es la ocasión perfecta para hacer alarde, ya sea de nuestros mejores looks o nuestro talento con el maquillaje, que, en este sentido, puede dar rienda suelta a la imaginación y a nuestra creatividad. Los artistas son ejemplo de ello, donde en más de una ocasión han sorprendido a sus fans.

¿Te imaginas a Iggy Azalea maquillada como la mismísima Cruella de Vil? ¿Podrías visualizar a Jennifer López como una auténtica muerta viviente? Te contamos cuáles son los maquillajes más icónicos para dar la bienvenida a la Spooky Season.

1. Aitana y su maquillaje del 'inframundo'

Ya en una ocasión, Aitana sorprendió a sus fans con su vestimenta de diabla. Para este maquillaje tendrás que apostar por un sombreado rojo para realzar la mirada y un eyeliner para enmarcarla. Eso sí, no olvides el resto de complementos a juego, como una diadema con cuernos o un traje rojo, como en el caso de la artista de Formentera.

2. Chanel rinde homenaje a la cultura mexicana

Es un hecho indiscutible que Chanel arrasa allá por donde pasa. Fue en la Gala del Día de los Muertos de Vogue, concurrida en la Casa de México en Madrid, donde lució un maquillaje muy sutil y un tocado con el que podría recordar a Frida Kahlo. Para ello necesitarás sombreado negro, eyeliner, tu mejor pintalabios y una diadema negra acorde a tu atuendo.

3. Rosalía y Rauw Alejandro como Auka y Shinji

Realmente aquí los maquillajes son mucho más sutiles. En 2022, Rosalía y Rauw Alejandro optaron por disfrazarse de Auka y Shinji dos personajes de la serie japonés Neon Genesis Evangelion. Aquí la dificultad de imitar este disfraz está en su atuendo, aunque si quieres ser fiel al 100% a estos personajes deberás buscar una peluca pelirroja y apostar por unos sombreados, algo que realzan las emociones de estos personajes.

4. Shawn Mendes al más puro estilo Indiana Jones

Si quieres lucir un look más sencillo puedes optar por Indiana Jones, tal y como hizo Shawn Mendes en la fiesta de Halloween de Kendall Jenner en 2022.

Para ello, el maquillaje te resultará de lo más sencillo. Busca un tinte rojo para imitar las heridas del mítico personaje en el labio y en zonas próximas a las cejas y busca una vestimenta que evoque al espíritu aventurero de la saga creada por George Lucas y Steven Spielberg.

5. Lady Gaga rinde tributo a David Bowie

Una de las primeras imágenes que tenemos de Lady Gaga en el mundo de la música es con el rayo maquillado que tanto caracterizó a David Bowie. Una apuesta que llevó en su videoclip de Just Dance. No obstante, esta no sería la última vez que la artista de Alejandro le rendiría homenaje al artista de

Starman. En 2016, la intérprete de Poker Face cantó en la gala de los Premios Grammy en honor al artista de Changes quien falleció ese mismo año.

Para lucir como David Bowie te hará falta una peluca pelirroja y el tiempo necesario para plasmar el rayo que tanto caracterizaba al cantante.

6. Becky G como La Novia Cadáver

Sin duda, este disfraz es todo un clásico. Becky apostó por el disfraz de La novia cadáver para la fiesta de Halloween organizada por Heidi Klum en 2023. mucha pintura de color azul celeste para imitar la palidez de Emily en esta película y una peluca azul marino son los elementos necesarios para evocar este disfraz. Un look con el que a todos sin palabras.

7. Iggy Azalea, al más puro estilo Cruella de Vil

En el año 2013, Iggy Azalea sorprendió con su vestimenta de Cruella de Vil para el 'showcase' de VEVO en Halloween. Si quieres llevar el disfraz de este personaje de '101 Dálmatas' no olvides unos polvos para aclarar el tono de la piel, un pintalabios rojo y una peluca bicolor.

8. Jennifer López, hipnótica con su disfraz de esqueleto

Jlo no dejó indiferente a nadie en la fiesta de Halloween de Heidi Klum en 2015. Para esta ocasión se disfrazó de esqueleto, donde la mayor dificultad de este disfraz está en su maquillaje. Así que, si quieres imitarla, tendrás que tener mucha paciencia para realzar todos y cada uno de los detalles

9. P¡nk con un disfraz colorido y escalofriante a partes iguales

P¡nk llegó a la fiesta de Heidi Klum en 2008 con una vestimenta con la que no pasó desapercibida. La artista de So What apostó por un vestido de lunares de colores, una peluca rojo intenso y un maquillaje con el que apenas se le reconoce.

10. Adam Lambert se atreve con todo

Sin duda es un artista que no le teme a los cánones. A Adam Lambert le gusta arriesgar con sus maquillajes, con los que siempre acierta. El ganador de American Idol se atreve con todo, aunque podríamos destacar desde su disfraz de genio o incluso de hombre lobo.