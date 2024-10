De Sabrina Carpenter a Lady Gaga: los disfraces de Halloween inspirados en los videoclips más terroríficos

Falta muy poco para dar la bienvenida a la noche de Halloween.

Una de las excusas perfectas para reunirte con tus amigos en la noche más 'terroríficas' del año. Sin embargo, son muchos los que no saben qué disfraz elegir para inaugurar la Spooky Season con elegancia, estilo y un pelín de terror. Por ello, te proponemos un listado de 'looks' de infarto inspirados en tus artistas favoritos con los que podrás coger ideas para este cometido.

1. Sabrina Carpenter - Taste

Sabrina Carpenter y Jenna Ortega en 'Taste' | YouTube

Sin duda se ha convertido en una de las referencias del pop en estos últimos meses. Si quieres apostar por un disfraz de lo más 'sangriento' puedes lucir como la intérprete de Espresso en su videoclip Taste.

En esta trama, Sabrina, celosa de la nueva relación de su nuevo amor, pretende acabar con la que es su amada, la actriz Jenna Ortega. Aunque si quieres lucir un disfraz más discreto, puedes lucir un 'look' al estilo del famoso vestido de la venganza de Lady Di, tal y como lleva Sabrina en esta obra audiovisual.

Sabrina Carpenter y Jenna Ortega en el videoclip de Taste | Youtube

2. Ariana Grande - Popular Song

Ariadna Grande en 'Popular Song', tema lanzado junto a Mika | YouTube

Un 'look' más sencillo sería el de Ariana Grande en Popular Song. Su estilo gótico consta de un maquillaje en el que aparece con la cara más pálida, una falda de volante de cuadros blancos y negros conjuntado con una pieza negra con el hombro al descubierto y escote corazón.

3. Lady Gaga - Born This Way

Lady Gaga en 'Born This Way' | YouTube

Podrías ser Harley Quinn en su última aparición enJoker: Folie à Deux, pero nosotros te proponemos una vestimenta más 'terrorífica'. Sabemos que Lady Gaga es muy conocida por sus vestidos despampanantes en cada una de sus apariciones (véase el vestido de carne que llevó en los VMA de 2010).

Nosotros te dejamos con una opción que no dejará indiferente a nadie: su vestimenta en Born This Way, donde el maquillaje de 'muerta viviente' y esmoquin. Aunque en realidad este maquillaje imita a la perfección los tatuajes del modelo Rick Genest. Si quieres ir en pareja, esta puede ser la opción perfecta.

4. Billie Eilish - when the party's over

Billie Eilish en When the party's over | Youtube

Si quieres lucir un maquillaje de lo más surrealista, te recomendamos que le eches un vistazo al videoclip dewhen the party's over de Billie Eilish, donde la artista luce un maquillaje repleto de lágrimas negras que recorren toda su cara. Todo un look con el que puedes sorprender allá por donde pases.

5. Robbie Williams - Rock DJ

Robbie Williams en el videoclip de 'Rock DJ' | YouTube

Curiosamente, este mítico tema de Robbie Williams se va quitando poco a poco la ropa hasta incluso quitarse la piel. Por lo que, si quieres lucir músculos (en el sentido más literal de esta expresión) puedes consultar en cualquier tienda de disfraces un traje o mono parecido y evocar los movimientos del artista británico en este videoclip.

6. Lola Índigo - Pesadillas

Lola Índigo en 'Pesadillas' | YouTube

Los looks aquí son muchos más sutiles. Pero una idea muy buena para lucir en vestimenta más 'spooky' es lucir lentillas de color negro, tal y como hace Lola Índigo en el videoclip de Pesadillas lleno de referencias terroríficas.

7. The Cranberries - Zombie

The Cranberries en 'Zombie' | YouTube

Si tu objetivo es que te identifiquen rápido qué disfraz llevas, te damos una referencia con la que serás el centro de atención. En este caso, puedes optar por evocar a Dolores O'Riordan, vocalista de The Cranberries en su mítico tema Zombie. Para ello, te hará falta un vestido dorado, una diadema llena de lentejuelas del mismo todo y mucha pintura de este color sobre tu piel.

8. Nicki Minaj - Turn Me On

Nicki Minaj en 'Turn Me On' | YouTube

La sencillez, el absoluto protagonista de esta vestimenta, puedes optar por peluca rosa, sombrero alto y vestido negro de volante y manga larga para simular que eres Nicki Minaj en el videoclip de Turn Me On, donde la artista simula estar en un mundo lleno de maniquís vivientes.

9. Michael Jackson - Thriller

Michael Jackson, en el videoclip de 'Thriller' | YouTube

Una de las opciones más obvias si quieres ser un auténtico muerto viviente en la pista de baile. Para ello, ponte un traje rojo al más puro estilo Michael Jackson y ensaya sus míticos pasos de baile de este tema.

10. Katy Perry - E.T

Katy Perry en 'E.T' | YouTube

Para lucir un disfraz más galáctico puedes fijarte en el videoclip de Katy Perry en E.T, donde la artista luce un espectacular vestido rosa, una especie de diadema con estructuras gigantes en la cabeza y un maquillaje que realza su mirada. Todo ello para llevar un 'look' fuera de este planeta.

11. Rihanna - Disturbia

Rihanna en 'Disturbia' | YouTube

Si eres fan de Rihanna, tal vez te suene el videoclip de Disturbia. Fue uno de los primeros temas con los que empezó a coronarse como icono pop al principio de los 2000. Con una estética dark, la de Barbados luce una serie de looks con los que puedes tomar nota si quieres lucir una vestimenta sensual y terrorífica a partes iguales.

12. Bambie Thug - Doomsday Blue

Bambie Thug durante su actuación en Eurovisión 2024 | YouTube

Permitiendo una referencia eurovisiva en la noche de Halloween, pensamos que lo más evidente es pensar en la propuesta irlandesa de este año. Si vas acompañado, puedes tomar nota de la vestimenta gótica y siniestra que llevó Bambie Thug en Eurovisión y el maquillaje de su bailarín durante su actuación para recrear el mítico momento que consiguió encandilar a media Europa con su actuación.

13. Shakira - Monotonía

Shakira en el vídeo de Monotonía | Youtube

Sin duda, Shakira fue una de las artistas más comentadas del momento. La separación con Piqué realmente fue un duro mazazo para ella y lo ha reflejado en el videoclip de Monotonía, su colaboración con Ozuna. Elige una larga gabardina, unas gafas de sol grandes y despéinate del todo.

En este caso, los complementos son fundamentales: solo debes comprar un cuchillo y un corazón de plástico. Acompaña esto con un poco de sangre falsa y darás mucho miedo.

14. Taylor Swift - 'Look what you made me do'

Taylor Swift en 'Look what you made me do' | YouTube

Taylor Swift ha tenido varios estilos musicales y uno de ellos sorprendió debido a lo siniestro y oscuro que era: se ve perfectamente en el videoclip de Look what you made me do. Nada más comenzar, se muestra a la artista salir de una tumba bajo tierra como una zombie.

Si te interesa esta inspiración, puedes comprar un vestido azul cielo y ensuciarlo de tierra. Este disfraz debes acompañarlo con un maquillaje de calavera y un pelo completamente despeinado y mojado, o engominado.

15. Ed Sheeran - Bad habits

Ed Sheeran en el videoclip de 'Bad habits' | YouTube

Ed Sheeran se inspiró en la saga Crepúsculo para el videoclip de su canción Bad habits. En él, se mete en la piel de un vampiro chupasangre y volador y lleva un look bastante sencillo de reproducir. Solamente debes ponerte un traje rojo o rosa y una camisa blanca debajo.

Acompáñalo con unos colmillos de plástico, el pelo muy engominado y las ojeras muy marcadas de maquillaje negro. Serás el vampiro más llamativo de la noche.

16. Måneskin - 'The loneliest'

Maneskin en el videoclip de 'The loneliest' | YouTube

Si hay algo característico de Halloween son los cadáveres y los funerales y para poder hacer un disfraz basado en esto, lo mejor es inspirarse en The loneliest, el último videoclip de Måneskin. Es una buena opción si quieres disfrazarte en grupo: ponte un traje o vestido negro y unas gafas de sol oscuras.

No te olvides de un maquillaje con tonos muy blancos y llevar una rosa oscura en la mano.

[[H3:17. The Weeknd - Blinding lights]]

The Weeknd en el videoclip de 'Blinding lights' | YouTube

Para el videoclip de Blinding lights, The Weeknd se convierte en la víctima de una brutal paliza por parte de unos matones. Le golpean fuertemente en la cara hasta hacerlo sangrar por la boca y dejarle varias heridas por todo el rostro. Se trata de un disfraz muy sencillo y para el que no necesitas apenas nada.

Ponte unos pantalones y una camiseta negra, una chaqueta roja y compra un bote de sangre falsa para ponértela por la cara, especialmente en la boca para que se vea creíble.

18. Lil Nas X - 'Montero'

Lil Nas X en 'Montero' | YouTube

Lil Nas X ha sido el responsable de uno de los videoclips más fantasiosos y a la vez terroríficos de los últimos años. El artista cuenta en Montero su propia historia del Génesis, en el que después de caer en la tentación acaba en los infiernos junto al mismísimo Satanás.

Es un disfraz más complejo pero un éxito asegurado. Si quieres ser el mejor diablo de la noche, ponte un jersey rojo y unos pantalones negros. Luego, píntate todo el rostro de rojo y compra unos cuernos negros.

19. Karol G - Gatúbela

Karol G en 'Gatúbela' | YouTube

Karol G ha dado en su video de Gatúbela una ingeniosa idea de cara a Halloween: cubrirse el cuerpo de sangre. Si no quieres pensar demasiado el look y quieres apostar por algo sencillo, pero muy efectivo, puedes inspirarte en ella. Lleva la ropa que quieras, pero no olvides ponerte mucha sangre falsa por todo el pelo y que te chorree por el cuerpo.

20. Ana Mena y Belinda - Las 12

Ana Mena y Belinda en 'Las 12' | YouTube

Ana Mena y Belinda arrasaron con su videoclip de Las 12inspirado en Lara Croft, en el que se enfrentan a innumerables zombies. Es una excelente idea para un disfraz en pareja: elegid el conjunto militar más increíble que tengáis, pero no olvidéis un bate para defenderos de los posibles peligros.

21. Dua Lipa y Miley Cyrus - 'Prisoner'

Dua Lipa y Miley Cyrus en 'Prisioner' | Youtube

Otro par de mujeres que han demostrado que merecen un hueco en Halloween son Dua Lipa y Miley Cyrus. En Prisoner, se convierten en las chicas más duras y malas de la noche. Para este sencillo disfraz en pareja, solo tienes que ponerte una chupa de cuero,muchos collares de metal y unas grandes gafas de sol.

Si quieres completarlo para que sea perfecto, ponte un poco de sangre falsa en la boca como si fuera un golpe.

Ya tienes una lista muy completa y variada sobre varios disfraces de Halloween que puedes utilizar si quieres arrasar esta Noche de Brujas.