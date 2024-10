Mar Lucas asegura que Naim Darrechi la chantajeó con publicar vídeos íntimos después de escuchar 'Rota', su canción sobre el maltrato

Mar Lucas se ha pronunciado en redes de forma tajante. Hace dos semanas lanzó Rota, un tema con el que la artista catalana se abría y con el que a través de su contundente letra y su videoclip tras los malos tratos a mano de su expareja. "Tus manos me dejaron rota. Y eso si no se perdona. Me dolió dejarte ir. Pero dolía más esconder bajo mi ropa. Las marcas de cada derrota" dice en la canción.

La intérprete de Llorando en el Lambo se ha pronunciado en redes afirmando que está "harta de ser la que calla". Aunque no pronuncia su nombre, muchos apuntan a que se refiere a Naim Darrechi, con quien mantuvo una relación hasta 2020. La cantante ha contado a través de sus redes las presiones constantes por parte del tiktoker con las que la amenaza con, presuntamente, publicar vídeos íntimos de ambos.

Tal y como cuenta Mar, al día siguiente de publicar Rota, asegura que recibió un mensaje de forma "pasivo agresiva" por parte de su expareja, con el que la amenaza con vídeos íntimos: "No es la primera vez que amenaza con eso. Siempre me ha dicho que los quería publicar. Le he suplicado millones de veces que no publicara esos vídeos".

"Lo que realmente me importa es mi carrera, mi música, que es lo que me hizo realmente salir de todo (...) sabe que publicando esos vídeos se iría todo en cuestión de segundos", ha manifestado.

Con Rota, la artista quiso poner un "punto y final" a toda la historia con su expareja. "Sé que acabó hace mucho tiempo, pero me siguieron llegando mensajes todos estos cuatro años. Lo llamaba, me bloqueaba, se hacía un número nuevo, me seguía escribiendo (...) creo que tengo la quinta o sexta versión de un número de él" ha revelado. "He llegado a la conclusión de que callarnos no sirve de nada" ha contado.

Los mensajes por parte de su expareja, los cuales ella califica de "asquerosos", no cesaron incluso después de que Mar se abriera en canal a través de una reciente entrevista. "Estoy harta de vivir con miedo, harta de esta historia y juro que lo único que quiero es que él sea feliz y me deje en paz", ha afirmado.

Mar asegura que fueron muchas las voces que cuestión de su negativa a la hora de poner una denuncia. La artista cuenta que en su día habló con uno de los "mejores abogados de España" y que "si no tenía un parte médico y psicológico de aquel momento, que no servía absolutamente de nada todo lo que tenía". "Hasta que no se publiquen esos vídeos, yo no puedo hacer algo" le comunicaron en aquel momento. "No puedo pedir ayuda hasta que pase algo realmente mayor" ha explicado.

Mar Lucas en su maltrato: "Tenía una realidad tan alternativa que lo veía normal"

No es la primera vez que Mar se pronuncia sobre los malos tratos que recibió por parte de su expareja. Fue algo de lo que hablo en Freeda de la mano de Inés Hernand, donde, visiblemente emocionada, dio más detalles de lo que vivió: "En el día a día con él cuando se le iba la cabeza (...) en ese momento me veía al espejo con un moretón en el ojo o una herida y yo es que me veía y no me impactaba tanto como si lo viera ahora. Creo que en ese momento tenía una realidad tan alternativa que lo veía normal".

De hecho, la artista contó uno de los momentos más reveladores. Durante el rodaje del videoclip de Rota, la maquilladora la caracterizó con "los moretones y las heridas donde las tenía hace cuatro años"sin expresarle nada previamente, algo que le impactó.