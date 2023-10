Neva se une a Chema Rivas y Mar Lucas para lanzar 'Colorada 2.0'

Neva ha decidido darle la vuelta a su canción Colorada y se ha unido al cantante Chema Rivas y a la influencer Mar Lucas para lanzar su versión remix. Escucha cómo suena y no te pierdas el videoclip.

Neva estrena la versión remix de Colorada, la canción que lanzó el pasado julio y que presentó como una actualización de Me pongo colorada de Papá Levante. "Un día me levanté sin poder quitarme este estribillo de la cabeza", contó la cantante gaditana para presentar este tema que habla de la sensación de tratar de esconder que alguien te encanta y no poder hacerlo porque es inevitable.

En su nueva versión, presentada bajo el título Colorada 2.0, la artista gaditana se ha unido al cantante Chema Rivas y a la influencerMar Lucas, que no dudaron en sumarse a este proyecto que viene acompañado de un videoclip sencillo, cargado de buen rollo y en el que se plasma a la perfección la naturalidad con la que nació el remix.

Desde el primer momento la canción tuvo una gran acogida en la plataforma de moda TikTok, donde la artista no ha dejado de crecer acumulando más de 55.000 seguidores y más de 1,4 millones de likes.

La canción, coescrita por el tándem Neva - Jonathan Burt - Liam Garner y producido por Liam Garner, es una mezcla del estilo pop dance con sonidos más electrónicos.

Bailarina y letrista

La joven cantante de Puerto de Santa María (Cádiz) de 28 años lleva toda la vida interpretando canciones. Estudiante de ballet clásico y contemporáneo en el Conservatorio Superior de Danza de Madrid, asegura que disfruta bailando historias.

"Comencé a bailar porque me daba vergüenza cantar", contaba la cantante, que creció en un ambiente de tradición flamenca, al hablar de sus inicios. Su padre participó en varias formaciones en su juventud y en las reuniones familiares era habitual amenizar las veladas con cante y guitarra. “Mi padre siempre me ha puesto voces femeninas que llegan al alma, como Martirio, Niña Pastori, India Martínez, Marina Heredia, Alba Molina... y autores como Sabina, Silvio Rodríguez, Serrat...", añadía.

De la localidad gaditana se trasladó a Sevilla para estudiar danza y más tarde, en 2016, se mudó a Madrid para compaginar los estudios con la producción de sus primeros temas. La efervescencia de la capital hizo despertar su necesidad de plasmar historias cotidianas en forma de canciones, siempre desde la perspectiva de la curiosidad e ingenuidad de su juventud (tenía 21 años al llegar aquí).

Acompañada de la guitarra empezó a dar forma las canciones que más tarde formarían parte de su repertorio y de otros muchos artistas porque Neva ha compuesto para Lérica, Ventino, Meler, Nerea Rodríguez, Twin Melody, Paula Koops, Charlie USG, Sofía Martín, Aritz y María Parrado, entre otros.

A los títulos para estos artistas hay que unir los suyos propios porque Neva está más dispuesta que nunca a dar fuerza a su proyecto como artista.

La letra de 'Colorada' de Neva

Cómo evitar

Cómo limitar

Esta química que se me nota

Porque me pone tonta

Y con dos copas todavía más

Es que me haces hipnotizar

No sé si es un capricho

La noche me ha dicho que estás igual

Aunque parezca mentira

Me pongo colorada

Cuando me clavas la mirada

Y yo sé que hay algo entre tú y yo

También sientes esa tensión

Aunque parezca mentira

Y haga como si nada

Ahora solo te tengo ganas

Dime que esto es cosa de dos

También sientes esa tensión

Yo sé, yo sé

Que hay algo entre nosotros

Yo sé, yo sé

El uno para el otro

Dejar el cora roto

A las nenas lo tuyo

Lo mío enamorarme de capullos

Yo sé, yo sé

Que se me nota en la carita

Tú me pones más que rojita

No se muestra lo que sientes

Pero contigo es diferente

Noches de amor

De fiesta y pasión

Mañana reinicio el corazón

Luna creciente

Sube el ambiente

Y esto que sentimos tú y yo

Aunque parezca mentira

Me pongo colorada

Cuando me clavas la mirada

Y yo sé que hay algo entre tú y yo

También sientes esa tensión

Aunque parezca mentira

Y haga como si nada

Ahora solo te tengo ganas

Dime que esto es cosa de dos

También sientes esa tensión

Noches de amor

De fiesta y pasión

Mañana reinicio el corazón

Luna creciente

Sube el ambiente

Y esto que sentimos tú y yo