María Isabel, muy criticada en Instagram por la última foto de su bebé

Desde que se quedó embarazada, María Isabel no ha dejado de compartir los momentos más felices de esta bonita espera y, por supuesto, del nacimiento de su primera hija, Daliana.

Hace unos días, tanto ella como su chico, Jesús Marchena, compartieron la feliz noticia del nacimiento de la pequeña, que coincidió con el Día de los Enamorados.

Durante la primera semana de vida de Daliana, María Isabel ha hecho dos publicaciones más en su cuenta de Instagram, ambas para promocionar productos relacionados con bebés.

En la primera, aparecía junto al carrito con su bebé, etiquetando a la firma. En la segunda, la que ha causado más polémica, se ve a la bebé de espaldas tumbada en una hamaca con la televisión encendida de fondo, también haciendo promo de la marca con la que ha colaborado para este producto.

Pero más allá de que el nacimiento de su hija le sirva para sus colaboraciones, lo que ha indignado a muchos usuarios es que la pequeña estaba tumbada en la hamaca a pocos metros de la televisión encendida.

Duras críticas a María Isabel por el detalle de su foto

"Dos días en el mundo y ya le ponen dibujos... yo de verdad que no entiendo a los padres así. ¡Tengo dos hijos y los he criado sin las puñeteras pantallas!", "Tampoco pueden estar expuestos a pantallas hasta los dos años, no tienen los ojos suficientemente desarrollados. No es una crítica, es solo información. Muchas felicidades papis", "Recibirás mil consejos… pero de verdad evita las pantallas" o "Madre mía con la tele puesta con una semana de vida y en una hamaca ya", son algunas de las muchas críticas que ha recibido la cantante.

La cantante María Isabel // Gtres

Sin embargo, por otro lado, también han habido muchos seguidores que han salido en su defensa con mensajes como: "Madre mía cuántas madres consejeras. Que cada una haga con su maternidad lo que quiera. Está probando la hamaca y con ello dando publicidad. No sé dónde está el mal de ello", "Esto es lo de siempre, doscientos consejos, y luego cada una hace en su casa ni la mitad de lo que aconseja , qué pesadilla algunas personas" o "Lo más feo de la maternidad es que las "madres perfectas" se pongan a criticar. Nadie sabe que hay detrás de esa foto, tal vez la puso para la foto y ya y todas aquí atacadas".