María Pérez, bicampeona del mundo y oro mixto en marcha en los Juegos Olímpicos: su edad, de dónde es y la enfermedad de su mujer

María Pérez comenzó en la marcha cuando solo tenía once años.

Siempre ha ido de la mano de Jacinto Garzón, su entrenador, y con él ha celebrado todas y cada una de las medallas que ha conseguido.

Se recuperó de una operación de sacro sin analgésicos

La atleta, nacida en Granada, llegaba a París después de una operación de sacro de la que se recuperó sin analgésicos a sus 28 años.

Ella misma lo reconocía en una entrevista con Relevo el pasado mes de marzo. No he utilizado ningún analgésico porque me dije: si esto te lo has roto y has competido como lo has hecho con dolor, no te va a pasar nada. Pero quizás sí hubiese hecho falta un calmante para el dolor de vez en cuando. Se pasa mal. De hecho, pasé mucho más dolor en las dos primeras semanas, cuando iba con muletas. La recuperación ha sido costosa y lenta. Es verdad que, a las ocho semanas, estaba cicatrizada y ya había consolidado el hueso, pero por precaución médica hasta las doce semanas o doce y media no tuve el alta médica para poder marchar con tranquilidad", aseguraba meses antes de poner rumbo a la capital francesa.

Allí ha conseguido la plata para España en la marcha individual femenina, pero el gran triunfo ha llegado al conseguir el oro en relevos mixtos junto a su compañeroÁlvaro Martín, bronce en la masculina individual de 20km de marcha. Un dream team que ha dado grandes alegrías a España

Su palmarés está lleno de trofeos. María Pérez es la primera española que ha ganado dos medallas en un mismo mundial de Atletismo, dos oros que brillan en una sala repleta de galardones. También fue campeona europea en el año 2018.

El gran apoyo de su mujer frente al cáncer

La vida de María Pérez está marcada por la superación. Además de convertirse sin buscarlo en un referente para el colectivo LGTBIQ+, la joven ha sido el gran apoyo de su mujer ante su lucha contra el cáncer.

Noe Morillas trabaja como Dj y en sus redes sociales presume del copioso medallero de su chica, que la acompañó durante todo el tratamiento.

La operaron solo seis meses antes de los Juegos Olímpicos de Tokio y la recuperación no fue fácil.

"Me pasé seis meses durmiendo en un sofá", contaba en una charla en el mismo podcast en el que confesó que quisieron casarse en cuanto la pandemia se lo permitió. "Era pandemia y casi no pudimos celebrarlo, así que en 2023 lo hicimos. Nos juntamos bastante gente. Gracias a Dios ahora ella está muy bien. Con todo esto he aprendido a valorar más la vida", aseguraba.

Al lado de Jenni Hermoso ante Rubiales

Sus últimas victorias en Europa fueron un poco agridulces para María, cuyas carreras coincidieron con la final del Mundial de Fútbol Femenino, que ganó la selección española. Sin embargo, e beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso acaparó toda la atención de la opinión pública, algo que lamentó a su paso por Cuerpos especiales.

"No se hablaba de los logros ni de lo que se estaba haciendo y hay que ser realistas. Nunca España va a volver a tener 24 campeonas en un mismo día. Que salga en los medios un hombre sin valores, respeto ni nada... Me parece que vivimos en una sociedad todavía machista, la portada se la dieron a él, y las 23 jugadoras que estuvieron meses fuera, con sus hijos en el hospital... No puede ser que salga en la portada", contaba sobre el protagonismo del ex seleccionador Jorge Vilda.

"Vi a las chicas, cómo ganaban su oro, sabía que yo no iba a ser portada porque el fútbol manda, pero me alegré. Quiero hacer esta reivindicación porque estoy a favor de Jenni Hermoso, que ha sufrido", dijo, posicionándose al lado de la futbolista.