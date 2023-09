María Pérez, doble Oro en el Mundial de marcha: "Nunca España va a volver a tener 24 campeonas en un mismo día, estoy con Jenni Hermoso"

Una marchadora de categoría. María Perez ganó dos medallas de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo de 2023 y una medalla de oro en el Campeonato Europeo de Atletismo de 2018.​

Este año lo cierto es que no iba mentalizada para el doblete que consiguió en Budapest. "Quería hacer un buen 20 y el 35 que saliese lo que fuera, solo quería quitarme la espinita", asegura.

María Pérez, al lado de la Selección Femenina

Unas victorias un poco agridulces para María, cuyas carreras coincidieron con la final del Mundial de Fútbol Femenino, que ganó la selección española, y el polémico beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso.

"No se hablaba de los logros ni de lo que se estaba haciendo y hay que ser realistas. Nunca España va a volver a tener 24 campeonas en un mismo día. Que salga en los medios un hombre sin valores, respeto ni nada... Me parece que vivimos en una sociedad todavía machista, la portada se la dieron a él, y las 23 jugadoras que estuvieron meses fuera, con sus hijos en el hospital... No puede ser que salga en la portada", cuenta sobre el protagonismo del ex seleccionador Jorge Vilda.

"Vi a las chicas, cómo ganaban su oro, sabía que yo no iba a ser portada porque el fútbol manda, pero me alegré. Quiero hacer esta reivindicación porque estoy a favor de Jenni Hermoso, que ha sufrido", explica.

Controles antidoping sorpresa

Junto su compañero Álvaro Martín, también subcampeón del mundo de marcha, han marcado un hito en el deporte español. "La marcha española es un referente y las primeras medallas olímpicas vienen de la marcha", rememora. "Yo soy la segunda mujer en tener un Oro Mundial", dice antes de reconocer la importancia de tener un buen equipo al lado y un buen entrenador.

El premio por la doble medalla de Oro es económico. Eso sí, te lo dan "en dólares, hay que pasarlo a euros y pagar los impuestos. Y luego eres una persona normal".

El doping en los deportistas olímpicos se mide con el control de una aplicación. Allí María tiene registrados sus datos y en cualquier momento pueden ir a hacerle un análisis. "Tengo mi dirección de casa puesta, y ahora por ejemplo que estoy en Madrid con un amigo puse la casa de mi amigo, además la tengo de 7 a 8 de la mañana así que a veces me toca madrugar", cuenta. "Luego sobre las 10 de la mañana ya me voy a entrenar, para terminar a las 12", explica.

