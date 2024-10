Mario Casas: su novia, su edad y su peor momento personal

Mario Casas es uno de los actores más conocidos en España. El actor ha ido poco a poco ganándose un gran hueco en la industria audiovisual después de una temporada en la que se dio a conocer como ídolo adolescente, a través de series como Sin miedo a soñar y películas como Tres metros sobre el cielo.

Así, desde 2006 se ha podido ver al intérprete en la pantalla: ha trabajado en Los hombres de Paco, Grupo 7, La Mula, Palmeras en la nieve, Contratiempo, El bar, El inocente... En innumerable proyectos audiovisuales. De hecho, ha ganado el Goya a Mejor interpretación masculina protagonista por la película No matarás.

De ídolo adolescente a reputado actor: Mario Casas tiene una carrera de éxito que continúa puliendo y desarrollado. No obstante, al margen de lo profesional, el actor tiene también una vida bastante llamativa.

Su momento más complicado

Pero para Mario no todo ha sido un camino de rosas. De hecho, estuvo a punto de tirar la toalla en el mundo de la actuación pese al éxito que estaba teniendo en sus comienzos. Así lo explicó para la revista Elle.

"Hubo un momento, con 23 o 24 años, que hice varios personajes que fueron un boom. Se juntaron El barco, Los hombres de Paco y Tres metros sobre el cielo. Yo no me sentía encasillado, porque, a la vez, hacía proyectos distintos como Fuga de cerebros, La mula y Mentiras y gordas, pero pasaron más desapercibidos, porque al público y a la prensa les interesaba el otro Mario. Era el que, a lo mejor, más vendía", relató.

El actor no quería ser encasillado, pero los medios sí, y él sentía que no tenía el control de su trabajo: "Ahí sí sentí que mi carrera se estaba yendo hacia un lugar que no era el que yo quería, no era ese Mario. Así que dije: 'Voy a parar, voy a jugármela'. Durante más de un año, si me ofrecían alguna cosa que me devolvía a ese sitio, decía que no".

"Lo pasaba fatal y dudaba mucho de mí, pero enseguida aparecía mi gente, me daba la mano y me recordaba todo, para que entendiese por qué estaba ahí. Con el boom no sabía hacia dónde iba en la interpretación, ni conmigo mismo", expresó en la entrevista.

De hecho, hubo un proyecto donde lo pasó mal: "Con Los hombres de Paco viví unos años complicados". El actor hizo referencia al odio que recibía por su personaje, Aitor Carrasco, que se interpuso entre Sara (Michelle Jenner) y Lucas (Hugo Silva). "La gente se cree a los personajes que ve, y como entré a romper la pareja de España, fue heavy", comentó.

No obstante, poco a poco fue cambiando la visión que se tenía de él como actor. A partir de Grupo 7, de Antonio de la Torre, "empezó a cambiar todo".

De dónde es y cuándo nació

Lo que pocos saben del intérprete es su procedencia: aunque no tiene acento gallego, Mario Casas nació en La Coruña en 1986. Sin embargo, su juventud transcurrió en Martorell y Esparraguera, localidades de Cataluña.

Mario es el mayor de cinco hermanos: Christian, Sheila, Daniel y Óscar Casas. Este último ha seguido sus pasos y se ha convertido también en un afamado actor.

Sus relaciones más conocidas

La vida amorosa de Mario Casas ha estado marcada habitualmente por actrices con las que ha compartido escena. Entre todas llama la atención la relación que mantuvo entre 2010 y 2014 con María Valverde.

Más adelante el actor estuvo con la intérprete Berta Vázquez hasta 2016, y en 2018 salió durante un tiempo con Blanca Suárez.

Mario Casas con Blanca Suárez en 2018 | GTRES

En 2023 se anunciaba que el corazón de Mario Casas volvía a estar ocupado. Fue la revista Hola la que dejó al descubierto que el actor había comenzado una relación con la actriz y cantante mexicana Eiza González.

Se trata de una estrella de Hollywood conocida por películas como Baby Driver, Ambulance y Fast and Furious. Sin embargo parece que se trató de un romance breve, pues a principios de 2024 se descubría que habían cortado.

Desde entonces no se conoce que Mario Casas haya rehecho su vida sentimental, por lo que parece que el actor está soltero.