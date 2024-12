Mario Vaquerizo da más detalles sobre su estado de salud: todavía no ha recuperado la vista

Mario Vaquerizo ha sufrido este año una terrible caída sobre el escenario mientras actuaba con las Nancys Rubias. Su accidente le ha provocado complicadas lesiones, como una fractura en la vértebra 4 y 6 y problemas de visión.

El conocido colaborador de televisión ha ido actualizando sobre su salud poco a poco, pero arrastra la retinopatía de Purtcscher, una enfermedad ocular rara que viene dada por la pérdida de visión tras una lesión.

En su último aparición, el propio Vaquerizo ha explicado cómo se encuentra, mientras iba de camino a la fiesta de la productora para la que trabaja. Ante los medios, el madrileño expresó: "No os veo bien, pero yo espero seguir viendo bien".

Pese a que las dificultades de su visión continúan, el artista se ha mostrado optimista con su recuperación: "Estoy volviendo a la vida".

"Para disimular mis defectos oculares he decidido ponerme un cardado", ha bromeado Vaquerizo. Asimismo, ha añadido: "Me he dado cuenta de que he perdido también el sentido del frío. Entonces me he puesto también un pellizco de piel, que mi mujer está en contra".

El cantante también aprovechaba para lanzar un dato, aprovechando que estaba su mujer al lado: "Estamos celebrando nuestro 25 aniversario hoy".

Por esta misma línea, dejaba claro que "la clave del éxito es ser uno mismo, dar gracias a la vida por todo y sobre todo mirar, aunque yo no vea, y saber que la chica con la que te casaste hace 25 años te sigue gustando".

Para mostrar normalidad, Vaquerizo se acercaba entonces a Alaska, presente a su lado, y le daba un beso. "Te veo mejor que nunca", ha manifestado el afectado.