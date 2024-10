Mario Vaquerizo revela más detalles de su lesión tras la caída: "El traumatismo me ha afectado a la visión"

Mario Vaquerizo se cayó el pasado 20 de octubre en el 'giratuto' (una plataforma giratoria) que utiliza en cada uno de los shows de las Nancys Rubias. La caída le hizo desprenderse de golpe desde el escenario, por lo que tuvo que ser ingresado de urgencia en el Hospital Universitario de Cáceres.

El afectado ha conectado con El Hormiguero para contar cómo se encuentra. Lo ha hecho desde la habitación del hospital Ramón y Cajal en la que está ingresado. "La caída podría haber sido mortal, pero gracias a Dios estoy muy a gusto. Ha sido un susto muy grande, pero creo que tengo un ángel de la guarda que me protege y muchos amigos que estáis pendiente", ha relatado.

El artista se ha mostrado optimista con Pablo Motos al detallar su situación: "Las cosas de palacio van despacio, hay que tener mucha paciencia […] la recuperación va a ser lenta, y con sentido del humor y cachondeo las cosas van mucho mejor también".

"Os estoy viendo como si fuera por sistema Braille. Me ha afectado mucho a la visión, ahora mismo no tengo visión clara, porque el traumatismo y la contusión han sido tan fuerte que me ha afectado a los dos ojos", ha revelado.

"Voy viendo poquito a poco", ha dicho para intentar tranquilizar. "Mientras voy recuperando la visión, y lo que me está pasando es como si estuviera de colocón", ha descrito.

"Tengo fracturadas varias vértebras, tengo el cuello un poquito a la virulé y dolor en las lumbares", ha detallado Vaquerizo.

Mucho humor a la situación

Aún así, el colaborador de televisión ha querido ponerle humor al asunto: "Este golpe me ha dejado peor de lo que estaba. No echo de menos la cerveza ni el tabaco".

"Me ha dado por comer y por hablar, y no sé si eso va a ser bueno para el resto de España", ha añadido, en clave de humor.

Vaquerizo ha expresado que no se permite "tener bajones", pero aún así ha tenido momentos tristes. "Si antes Alaska ya era la mujer de mi vida, ahora es mi enfermera sexy", ha expresado desde el hospital.