La diversidad actual rompe con lo normativo, y el lenguaje que utilizamos día a día se adapta para dar solución a todas las necesidades de las personas que lo utilizan.

En general, el acrónimo LGTBIQ+ hace referencia al conjunto de personas lesbianas, gais, personas trans, bisexuales, intersexuales y queer. En sus siglas se engloban todas las identidades y expresiones de género que existen a día de hoy.

Su origen se remonta a la década de 1990, cuando se optó por dar visibilidad a todas las personas que agrupaban un colectivo que antes solo reconocía las siglas LGB (lesbianas, gays y bisexuales).

Qué significan las siglas LGTBIQ+

L - Lesbiana : Mujer que se siente atraída emocional, afectiva o sexualmente por alguien de su mismo sexo.

G - Gay: Hombre que se siente atraído emocional, afectiva o sexualmente por alguien de su mismo sexo.

T - Transexual: Persona que tiene una identidad de género que no coincide con su sexo asignado al nacer.

B - Bisexual: Persona que se siente atraída emocional, afectiva o sexualmente tanto por hombres como por mujeres.

I - Intersexual: Persona que nace con características anatómicas consideradas de uno u otro género, pero que psicológicamente se pueden sentir hombres, mujeres, ambas, o ninguna.

Q - Queer: Significa "raro" en inglés y los activistas de los años 80 consiguieron que se reivindicase el término para dar cabida a las personas que no quieren clasificarse con etiquetas tradicionales por su orientación e identidad sexual.