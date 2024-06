La historia de amor entre David Bowie y Mick Jagger: cuando se convirtieron en inseparables

Mucho se ha escrito sobre la amistad que unió durante años a David Bowie y Mick Jagger, dos mitos del pop mundial. Tal fue la complicidad y confianza que hay quien habla de una supuesta historia de amor entre ellos. Un idilio que desveló la exmujer de Bowie, la modelo y actriz Angela Barmnett 'Angi', pero del que nunca trascendió mucho más y, de hecho, los protagonistas la negaron siempre.

El Duque Blanco y Morritos Jagger se conocieron a principios de los años 70: conectaron enseguida y establecieron una gran amistad basada, sobre todo, en la admiración mutua. Durante aquellos años, en los que ambos artistas comenzaban a disfrutar los placeres de la fama, compartieron música pero también fiestas, drogas y orgías. Respecto a estas últimas, famosas eran las fiestas sexuales que Bowie y su primera mujer, que mantenían una relación abierta, organizaban en su casa de Londres y a las que, según cuenta Wendy Leigh en la biografía no autorizada Bowie: The Biography, Jagger solía ser uno de los invitados asiduos.

De la libertad sexual que vivieron los dos cantantes en esos años ha hablado recientemente la diseñadora Diane von Furstenberg. El pasado 5 de junio se estrenó su documental Diane von Furstenberg: Woman in Charge y uno de los titulares más destacados ha sido su confesión sobre la propuesta que rechazó de tener un trío con Mick Jagger y David Bowie. "Lo consideré y pensé: 'Está bien, es genial contarles esto a tus nietos", cuenta.

La leyenda además cuenta que, por aquel entonces, el líder de los Rolling Stone se sentía atraído por la mujer de Bowie y con ella mantuvo una aventura. O al menos relaciones sexuales, como reconoció la exmodelo Vicki Hodge en la mencionada biografía: "Angie y David organizaban las orgías más increíbles en Oakley Street. Mick Jagger solía asistir y participaba activamente. John me dijo que David estuvo observando como Mick tenía sexo con Angie". Por eso siempre se ha creído que fue a ella a la que Morritos Jagger dedicó su mítica canción Angie —aunque otra versión afirma que el título se lo puso Keith Richards, guitarrista de Los Rolling Stones que compuso la canción junto a Jagger, en homenaje a su hija Angela—.

El matrimonio se separó en 1980 —estuvieron casados diez años— y en 1990, cuando llegó a su fin el acuerdo de silencio que la expareja tenía firmado, Angi decidió desvelar algunos de los secretos mejor guardados del intérprete de Starman, entre ellos esa especial relación de Bowie y Jagger.

En la cama, desnudos tras una borrachera

Cuando finalizó ese pacto —imaginamos que remunerado— de confidencialidad, la exmodelo acudió a algunos programas de televisión para hablar del que había sido su marido y sus declaraciones respecto a la posibilidad de que la relación entre los dos cantantes fuera más allá de una amistad resultaron confusas.

En un programa aseguró, hablando de la bisexualidad reconocida de Bowie, que le había visto en la cama con hombres varias veces, "pero la mejor fue cuando lo encontré en la cama con Mick Jagger", insinuando una aventura sexual entre ellos. Sus palabras causaron un gran revuelo: el líder de Rolling Stone aseguró públicamente que eso era una tontería y Bowie, a través de su abogado, lo calificó de pura invención. La protagonista no tuvo más remedio que desdecirse y aclarar que no les había pillado en pleno acto y que, a lo mejor, es que se habían desmayado borrachos.

Angi no dejó morir el tema. En 1993 publicó su autobiografía Backstage passes: Life on the wild side with David Bowie y en ella volvió a hablar del asunto. "Hay dos formas de ver el incidente. Una de ellas, como una situación normal en Londres: unos amigos íntimos vuelven a casa borrachos o colocados después de una noche de fiesta, consiguen quitarse la ropa, se echan en la cama y se quedan inconscientes. Por la mañana llega la esposa con una bebida para despertarles, empieza la resaca y la vida vuelve a la normalidad. Por otra parte, creo que la suposición es correcta, o por decirlo de otra manera, cuando entré en aquella habitación y encontré a Mick y David juntos, estaba completamente segura de que habían estado montándoselo. En realidad era tan obvio que nunca llegué a considerar la posibilidad de que no hubieran estado montándoselo", afirma en el libro con seguridad.

Años más tarde, el polémico biógrafo Christopher Andersen profundizó en esa relación amorosa en la biografía Mick: The Wild Life and Mad Genius of Jagger. "Mick Jagger y David Bowie estaban fascinados el uno por el otro, como artistas y como hombres", afirma el autor que, además, asegura que cuando se conocieron Jagger "era todavía tímido sobre sus preferencias sexuales, pero Bowie no ocultaba que él y su esposa eran bisexuales y compartían novios".

Además de recrear el testimonio de Angi, Andersen recoge lo que contó la cantante Ava Cherry, amiga y compañera sexual de ambos, que aseguró que los "vio teniendo sexo entre ellos" y que durante meses vivieron juntos, como una pareja.

Amistad, éxitos y distanciamiento

En noviembre de 1985 el dueto lanzó Dancing in the street, una canción benéfica cuya recaudación se destinó a acabar con la hambruna en Etiopía, se convirtió en todo un éxito y en un importante hito en la carrera de los dos artistas pues fue la única vez que cantaron juntos.

A partir de entonces se comenzó a especular con un posible distanciamiento entre ellos, por los celos, la competitividad y el entorno. Pero los protagonistas se encargaron de desmentirlo. En una entrevista publicada en enero de 2016 en Rolling Stone, solo diez días después del fallecimiento de Bowie, Jagger habló sobre sus cuarenta años de amistad: "Estuvimos muy unidos durante los ochenta en New York. Nos juntábamos un montón para ir a fiestas. Por entonces, estábamos muy influenciados por la escena del downtown neoyorquino. Esa es la razón por la que Let’s dance es mi tema favorito de él, me recuerda a esa época. David tenía esa habilidad camaleónica para tomar un género y ponerle su propio sello, musical y líricamente".

Además de recordar su vida neoyorquina de fiesta en fiesta también reconoció que "siempre hubo un intercambio de información dentro de nuestra amistad. Y supongo que siempre hubo un elemento de competición entre nosotros, pero nunca me sentí agobiado. Cuando venía, hablábamos de nuestro trabajo, un nuevo guitarrista, una nueva forma de escribir, sobre estilo y fotógrafos. Teníamos un montón de cosas en común, queríamos hacer cosas grandes en el escenario".

El 10 de enero de 2016, David Bowie murió víctima de un cáncer que le había sido diagnosticado 18 meses antes y solo dos días después de publicar su último disco Blackstar. La noticia supuso todo un varapalo para Jagger, pues ellos llevaban unos años distanciados, desde que sus carreras musicales tomaron diferentes derroteros en los primeros años dos mil. "Se que David dejó de hacer giras en torno a 2004 después de tener algunos problemas de salud. Después de eso, desapareció, tanto de mi vida como de los escenarios… hasta que regresó con un álbum que fue una pieza muy interesante. Es realmente triste cuando alguien se va y tú no habías hablado con él durante mucho tiempo. Hubieras deseado hacerlo. Pero eso es lo que ocurre. Ocurren cosas extrañas en la vida", lamentaba sobre ese distanciamiento y esa última conversación que nunca existió.

"David siempre fue una inspiración para mí y verdaderamente original. Era maravillosamente descarado en su trabajo. Pasamos muchos buenos momentos juntos. Era mi amigo, nunca lo olvidaré", escribió el cantante de Sus Satánicas Majestades en Instagram para despedirse públicamente del Duque Blanco.