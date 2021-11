Matthew McConaughey aclara lo que dijo sobre la vacuna contra el Covid en niños

El actor Matthew McConaughey ha tenido que salir en defensa propia. Dos días después de asegurar que está en contra de los mandatos de vacunación para niños, el intérprete de 52 años ha matizado su discurso con una publicación en Instagram Stories.

"Quiero aclarar algo que ha circulado en la prensa sobre lo que respondí en una entrevista de The New York times que hice el otro día. Cuando se me preguntó mi opinión sobre el tema de los niños y los mandatos de vacunación, dije: 'Todavía no puedo exigirlo para los niños'. Lo que no quedó claro es que me refería específicamente al mandato para los niños de 5 a 11 años", dice el mensaje compartido por el actor en esta red social. "¿Creo que hay algún tipo de estafa o teoría de la conspiración? Demonios, no, no. Todos tenemos que salir de esa narrativa. No hay una teoría de la conspiración sobre las vacunas".

"Lo que NO es cierto, y se insinúa desde entonces con los titulares clickbait, es que estoy en contra de vacunar a los niños. Esto es falso. De hecho, nuestro hijo mayor de 13 años, Levi, tiene la pauta completa de vacunación contra la Covid-19", añade el actor, que termina diciendo: "Agradezco que me escuchéis, sigan viviendo".

El comunicado de Matthew McConaughey // Instagram Stories

Qué dijo Matthew McConaughey de la vacunación en niños

Matthew McConaughey participó el martes en un encuentro online organizado por The New York Times en el que mostró sus dudas sobre la vacunación en niños y dijo que “no obligaría a vacunar a los niños más pequeños”, dada la escasa información que hay sobre la vacunación en menores. Para él, no es correcta la imposición por parte del Gobierno.

Sus palabras se produjeron después de que el miércoles 3 de noviembre, el presidente Joe Biden alentó a los padres de niños de 5 a 11 años a vacunar contra la Covid-19.

Matthew McConaughey dijo en la charla con NYT la frase que recalca ahora en Stories, pero que los medios no recogieron: “¿Creo que hay algún tipo de estafa o teoría de la conspiración? Diablos, no. Todos tenemos que salirnos de esa narrativa. No hay una teoría de la conspiración sobre las vacunas”.

Los hijos de Matthew McConaughey

Matthew McConaughey y Camila Alves, ambos vacunados, tienen tres hijos: Levi, de 13 años, Vida, de 11, y Livingston, de 8. Según dijo el martes, es el caso de los dos últimos la pareja prefiere ir más despacio con la vacunación.