Las historia de amor de Matthew McConaughey y su mujer Camila Alves: 14 años juntos y tres hijos

Matthew McConaughey y Camila Alves llevan ya 14 años juntos. Todo empezó en 2007 desde que se conocieron McConaughey confiesa que no ha vuelto a tener otra cita. La pareja que tiene tiene tres hijos , se casó en 2012.

Ya casi nadie se acuerda de que Matthew McConaughey fue pareja de Penélope Cruz. Los dos actores, compañeros de la película Sahara, estuvieron juntos en 2006, un año antes de que empezase la verdadera historia de amor de Matthew McConaughey, la historia con su mujer, la modelo brasileña Camila Alves.

Matthew McConaughey y Camila Alves se conocieron cuando él tenía 37 años y ella, 25. Lo suyo fue amor a primera vista.

"La primera vez que la vi caminar en el local pensé: ‘¿Quién es esa?’ ‘¿Qué es eso?’... La forma en que se movía me dejaba ver a una persona segura de sí misma. Es una mujer con la que puedes pasar tiempo sin pedir permiso, ajena al mundo público que conozco. Desde la noche en que la conocí no he tenido una cita con nadie más", cuenta en su libro Greenligths, que publicó en octubre de 2020.

Una noche de margaritas en Los Angeles

Sobre ese primer encuentro en una discoteca de Los Angeles en la primavera de 2007 había hablado anteriormente en otra entrevista anterior.

"Éramos un grupo de hombres solteros pasando un buen momento. Me pregunté quién era e inmediatamente comencé a tratar de llamar su atención desde mi sitio. A los pocos segundos supe que tenía que cruzar la pista e ir a buscarla", contó el actor, que tuvo que poner en marcha un plan.

Para no correr el riesgo de que le dijera que no, en lugar de invitarla a ella sola, le propuso a todo su grupo que se uniera a él y sus amigos. El único problema de la noche era el idioma, ya que ella hablaba solo portugués. McConaughey se sacó un as de la manga: "El poco español que sé ayudó mucho".

Secuestro en la primera cita

A Matthew McConaughey le gusta bromear sobre su primera cita y dice que secuestró a Camila Alves. Como ella no tenía coche, la invitó a seguir la cita en casa y al final la invitó a dormir... en la habitación de invitados.

"Intenté meterme allí dos veces, pero me sacaron, y eso fue lo que hizo que terminara de enloquecerme", confesó sobre la pasión que hoy sigue sintiendo por su mujer.

Desde que se conocieron no se han vuelto a separar y McConaughey asegura que le ha sido fiel todo este tiempo. "Desde la noche en que la conocí no he tenido una cita con nadie más”.

La boda en 2012

Cinco años más tarde de aquel encuentro en un bar de Los Angeles, McConaughey y Alves se dieron el sí quiero en un racho de Austin (Texas).

Él iba de Dolce & Gabbana, y ella, de su diseñador brasileño favorito. La ceremonia duró tres días, acudieron 120 invitados ylas fotos de la fiesta las publicó todas la revista People.

La boda de McConaughey y Alves en 2012. // People

Padres de tres hijos

Matthew McConaughey cuenta en su libro que siempre tuvo claro que quería ser padre. Lo fue por primera vez en 2008. Ese año nació su hijo mayor, Levi Alves McConaughey, después llegó Vida Alves McConaughey (nacida el 3 de enero de 2010) y más tarde Livingston Alves McConaughey, que nació el 28 de diciembre de 2012.

Al actor le gusta pasar tiempo con sus hijos y, confiesa, una de sus actividades favoritas cuando están juntos es cocinar para ellos.