Máximo Huerta, de cerca: la muerte de su padre, la enfermedad de su madre, el fin de su última relación y su librería en Buñol

Máximo Huerta publica París despertaba tarde, su nuevo libro que nos lleva a la capital francesa en 1920. Es la décima novela del escritor y periodista de 53 años que fue en su día (o mejor, en sus siete días) Ministro de Cultura del Gobierno.

"No me acuerdo", apunta ahora al recordar esa semana de 2018. "Hay episodios que son muy pequeñitos y hay episodios mucho más potentes. (Esa etapa) forma parte de mí pero no me inspira nada", añade el expolítico, que dimitió tras conocerse que defraudó a Hacienda 218.322 euros entre 2006 y 2008.

"Como una enfermedad"

Fue en el mes de junio y Máximo Huerta (que entonces era Màxim) tardó más de nueve meses en hablar de este complicado episodio. En abril de 2019 concedió una extensa entrevista a la revista ICON en la que habló de lo que supusieron esos días para él. “Ha sido como una enfermedad, salvando las distancias: ha habido dolor físico, había y hay médicos, y no encontraba la salida", reconoció el novelista, que definió las semanas y meses posteriores a la dimisión como uno de los episodios que más sufrimiento le han generado en su vida.

"Los amigos, la familia, el mar, dibujar y reírme fueron ayudándome a salir. El humor embellece y nos hace mejores. La burla no, en ella hay una mirada de superioridad. Pero con mis primas hubo risas en ese verano de intensidad junto al mar”, contó en esa misma charla, en la que reconoció que no había hablado apenas del tema en casa con su madre. "No hemos hablado mucho, no sé si por salud o por miedo a verbalizar. Porque, para mí, igual que fue una gran ilusión, que puse todo mi respeto y ganas en esa cartera, me ha dado el mismo volumen de dolor".

Tampoco habló en los medios pese a que insistieron en pagarle una exclusiva: "Me ofrecieron colaboraciones fijas si daba una entrevista, temporadas completas en algunos programas a cambio de hablar, pero preferí el silencio. No quería que de mí saliera ni una sola frase con rabia. En un país que echa fuego, lo último que quería yo era regalar titulares".

El cambio de Màxim a Máximo

Esta primera entrevista llegó solo un mes de que Máximo Huerta diese un importante cambio en su vida. En marzo de 2019 decidió rebautizarse como Máximo.

“Es mi nombre. Mi DNI, mi familia. Lo recupero con mucho gusto", anunció a través de sus redes sociales.

El motivo de este cambio se lo explicó a Risto Mejide: "En este tiempo convulso, el lugar de aterrizaje ha sido mi familia y mis amigos. Y en mi familia, mis facturas, mis billetes de tren... me llaman Máximo. Desde que murió mi padre llevaba tiempo queriendo firmar así".

La muerte de su padre y la enfermedad de su madre

Máximo Huerta forma parte de una familia de tres. Hijo único, su padre era camionero y su madre fue modista.

En 2017 se quedó huérfano. Su padre murió un año antes de ser nombrado ministro. "Era un hombre de campo que se quedó con todos los abrazos y los 'te quiero' dentro. Pertenecía a esa generación de hombres duros que no han sabido decir 'qué orgulloso estoy de ti', aunque me enteraba de que sí lo estaba en el bar donde él iba a jugar al mus”, contó en una entrevista con Mara Torres.

De él habló también e una columna publicada en septiembre de 2017, aunque escrita en julio de 2016, en el diario El Español. Titulada Papá, en ella confesaba lo duro que resultó ver a su padre con Alzheimer: "Nadie me dijo que aquel hombre que venía con las manos llenas de callos y manchas de grasa en la ropa, olor a coñac y a tabaco farias, fuera a parecerme hoy tan débil. De eso no te avisan", escribió el novelista, que ahonda en la relación con su padre en el primer episodio del programa El camino a casa de Albert Espinosa. "Era violento en casa, la clase era un refugio", confiesa el valenciano.

Ahora vive un episodio similar con su madre, quien desde 2020 ha sufrido varios reveses de salud. Ese año fue diagnosticada de un tumor y, posteriormente, sufrió una dura caída por las escaleras que se complicó con el tiempo.

"Está muy mal, como muchas personas en este país. Por las mañanas soy su hermano, por las tardes soy su hijo", le contó a Pablo Motos en enero de 2023 en una visita a El Hormiguero, en la que detalló su diagnóstico: tumores, cáncer y demencia.

Su librería en Buñol

Esta situación de su madre llevó a Máximo Huerta a dar un giro en su vida. "Me fui a vivir a Buñol para cuidarla y sobre todo para no tener una pena de futuro. Quiero morirme tranquilo y que ella haga el viaje feliz", contó a Pablo Motos sobre su cambio de vida, y le confesó también lo duro que resulta esta situación.

"Envejecer es una auténtica putada para el que envejece y para el que lo ve alrededor", admite. "Envejecer es acostumbrarse a perder. Pierdes amigos, pierdes vista, pierdes la talla... Perder es solo para valientes. Yo no sé si soy tan valiente como me creo. No por mí, por los demás. Me cuesta ser lo suficientemente fuerte para cuidar".

En Buñol ha creado un nuevo proyecto laboral: La Librería de Doña Leon, el establecimiento que abrió en enero de 2023 y que lleva el nombre de su perra. "El cariño que da una mascota es similar al que da un libro", contó sobre esta elección en La Vanguardia.

"Mis perros siempre han sido perros recogidos. Y una librería es un refugio de gente que busca un lugar para divertirse, para la imaginación, para estudiar o para visitar el pasado. Y Leo me acompaña cuando escribo, sabe la hora a la que nos toca sentarnos, se queda pegada a mis pies y se levanta cuando sabe que es la hora de pasear: es mi primera editora, mi primera lectora. Me parece que es un homenaje a los perros abandonados y a los que significa el refugio de las librerías", apuntó sobre su mascota.

Este local está situado en la Plaza del Ayuntamiento, junto a una sociedad musical y una Iglesia, el enclave que define como perfecto: "Tengo la casa del pueblo, la casa de Dios y casas musicales a los dos lados. Estoy protegido cultural y religiosamente. Y democráticamente".

Las dos parejas de Máximo Huerta

Máximo Huerta abrió la librería junto a Juan Castillo, su última pareja conocida, cuya relación se conoció en verano de 2021 cuando ya llevaban bastante tiempo juntos y del que se separó en octubre de 2023.

"No me lo he quitado de la cabeza", le confesó recientemente a Toñi Moreno en una entrevista. "Sigue estando ahí el nombre. Lo que significa que late algo. No sé analizarme".

El día que lo presentó fue una auténtica sorpresa para sus seguidores a quienes tiene acostumbrados a la máxima discreción, tanto es así que solo se le conoce una relación anterior con el diseñador Juan Avellaneda.

Estuvieron un año y medio juntos y pusieron fin a la relación en 2009, aunque la amistad ha continuado con los años como ellos mismos han mostrado en sus redes sociales.