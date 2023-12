El mensaje amenazador de Alejandro Sanz a 2024 para que se porte bien con él

2023 no ha sido un año fácil para Alejandro Sanz.

Desde la ruptura con su pareja Rachel Valdés, su mala racha a nivel personal con la que alertó a sus fans por su estado de salud, hasta la deuda millonaria que arrastra por sus propiedades en Miami y por la que ha sido declarado en situación de rebeldía por los tribunales de Madrid, el cantante está deseando despedirse de este año y empezar de cero.

A dos días de terminar 2023, el cantante de Corazón Partio ha regresado a las redes sociales para dejarle un mensaje amenazador este año que está por venir, que espera que sea bueno.

"Querido 2024, pórtate bien, anda. Tengo un diario y si me jodes te pienso dejar como una porquería de año en mi diario. Pienso enterrar mi diario junto a mi calavera para que parezca un descubrimiento arqueológico… y ya sabes que me van a hacer caso en algún museo del futuro. Te advertí. No me jodas 24", ha escrito a las 2:50 de la madrugada, altas horas a las que ha tomado por costumbre reflexionar en sus redes.

El madrileño, que acaba de cumplir 55 años y lo ha celebrado por todo lo alto en la capital, ha cogido el gustillo a desahogarse por X, y unas horas antes de publicar este mensaje a 2024, escribió varias publicaciones sobre falsas promesas y gente que juzga.

"Las primeras impresiones son las buenas porque son dos personas siendo ellas mismas. Después, esas dos personas empiezan a “intentar”,“comparar”, “juzgar”, “tratar”, “negociar”…y ya no son ellas… son el famoso: tú y yo", ha escrito el artista.

"Solo digo que sería bueno ayudar a conservar quiénes somos y cómo somos al principio. Sin intentar cambiarnos. Cuidar la frescura que tanto nos gusta por encima de la comodidad de que sean como queremos", ha continuado.

Para cerrar ha terminado con una poética frase, que podría poner en entredicho su rumoreada relación con Mónica Cruz: "Pero deja de llenar mi cabeza de estrellas que no soy un cielo de verano".

Sea como fuere, 2023 está a punto de quedar atrás para Alejandro Sanz y para el resto de los mortales, y contamos con 366 días para hacer que 2024 sea memorable, ya que este año que entra es bisiesto.