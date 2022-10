Los mensajes de las chaquetas de Shakira en los partidos de su hijo donde coincide con Piqué

El proceso de separación entre Shakira y Piqué no está siendo un proceso fácil debido a que la expareja no consigue llegar a un acuerdo, sobre todo, en el tema de la custodia de sus hijos Milán y Sasha.

Shakira y Piqué asistieron a un partido de béisbol de su hijo mayor Milán donde la pareja se encontró por primera vez en mucho tiempo fuera del proceso legal de divorcio.

Según la revista Caras, allí tuvieron una actitud fría y distante donde tan solo se comunicaron por cuestiones de organización como, por ejemplo, quien iba a llevar a su hijo a un cumpleaños.

Pero lo que más a destacado de este encuentro ha sido la chaqueta que llevaba puesta la cantante colombiana en la que se leía "Keep Back" es decir quédate atrás, lo que muchos han considerado como una indirecta hacia Piqué.

En su siguiente aparición pública donde también coincidió con Piqué en otro partido de su hijo mayor, mandó de nuevo una indirecta al futbolista en forma de chaqueta. La cantante llevaba puesto una chaqueta de Lovely Denim en la que ponía "Not your babe", es decir, no soy tu nena.

Piqué parece que no va a seguirle el juego de las indirectas a Shakira y sigue reaccionando de forma hermética sobre su vida privada, aunque parece que sigue molesto por las últimas declaraciones que la artista ha dado.