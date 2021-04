Miguel Bosé sirvió comida de gato a un familiar

Lola Medina, madre de Nacho Palau —expareja de Miguel Bosé— ha desvelado en televisión uno de los episodios más surrealistas que vivió en casa del cantante. Según ha explicado, el cantante no tuvo reparos en servir comida de gato a un familiar.

Como si de un cuento se tratase, Lola Medina explicó que un familiar acudió a casa de Miguel Bosé le pidió que le sirviera un poco de "paté de ese tan rico" que solía tener. Según las palabras de la madre de Palau, Bosé no acudió a la cocina, sino que acudió al jardín a coger del cobertizo una lata de comida de gato y la sirvió sobre una tostada. Después, se lo dio a ese familiar para que se lo comiera.

"Eso lo he vivido yo. No me lo ha contado nadie. No pretendía contar esto", se ha justificado antes de explicar que al familiar le encantó la tostada con paté para gatos.

El relato salió a la luz después de que Lola Medina asegurara que el cantante tiene una actitud "despota". "El carácter de Miguel es muy fuerte. Es déspota con la gente, no puedo decir otra cosa. Cuando dije que era un imbécil no pensaba que fuera a salir. Yo no quiero insultarle, pero ha hecho cosas muy mal", explicó en Sábado Deluxe.

Los problemas de voz de Bosé

En su entrevista en el programa de televisión, la madre de Nacho Palau ha querido dejar claro que su hijo nada tiene que ver con los problemas de voz del cantante. Durante su entrevista con Jordi Évole, Bosé aseguró que el inicio de su afonía coincidió con el instante en el que empezaron sus problemas con su expareja. Ahora, Lola Medina desmiente al cantante y asegura que Miguel ya venía padeciendo esos problemas desde hace tiempo.