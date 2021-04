Miguel Bosé se niega a hablar con un científico en 'Lo de Évole': "No soy un experto"

La inesperada respuesta de Miguel Bosé en su debate con Jordi Évole: "Que enciendan la luz porque no sé a quién se la estoy mamando" // La inesperada respuesta de Miguel Bosé en su debate con Jordi Évole: "Que enciendan la luz porque no sé a quién se la estoy mamando"

Es negacionista y se siente muy orgulloso de serlo. "No soy idiota", asegura Miguel Bosé para justificar que no se crea ni una palabra sobre el coronavirus y la pandemia que estamos viviendo desde marzo de 2020 y por la que han muerto millones de personas en todo el mundo.

Ha acusado a "políticos, médicos y farmacéuticas" de urdir un plan para, según él, hacernos creer que hay una situación de emergencia que no existe, aunque cree que pronto saldrá la "verdad". Al otro lado, Jordi Évole escuchaba las palabras de Miguel Bosé hasta que, llegados a un punto, se ofreció a incorporar al debate la voz de un científico.

"Como ni tú ni yo somos expertos en la materia", ha dicho el periodista mientras sacaba un ordenador portátil para videollamar a un científico. Rápidamente, Miguel Bosé ha frenado en seco a Évole y le ha pedido que no llamara a nadie. "No soy un experto", ha dicho. "Yo puedo hablar de lo que domino al 100%, como la música, pero en esto no soy un experto".

Con esta afirmación, Jordi sonreía alabando el gesto de humildad de Bosé en ese momento. El cantante no ha querido enfrentarse a las opiniones de un experto en la materia y ha recalcado al cantante que eso es lo que hay que hacer cuando no se domina un tema, callar, por muchos documentos que el artista haya confesado haber leído en internet.