Miguel Bosé sobre la pandemia: "El COVID no llega ni a la categoría de epidemia"

Tras una primera entrega de su entrevista con Jordi Évole en la que Miguel Bosé confesó que consumía dos gramos de coca al día, situó sus problemas con la voz en el inicio de su crisis de convivencia con Nacho Palau y aseguró que su madre no había muerto de COVID, entre otras muchas cosas; se ha estrenado una segunda entrega en la que el cantante ha explicado todo lo que piensa sobre la pandemia.

En su intervención en el programa de laSexta, Bosé se ha reafirmado en sus teorías negacionistas: "Estoy encantado, lo llevo con la cabeza bien alta". El cantante cree que desde que empezó a ofrecer sus opiniones sobre el COVID ha recibido "ataques, bullying. No hay diálogo, ni debate ni propuestas... Solo hay insultos, denigraciones, mofas... Si miras Twitter, solo hay trolls, mercenarios pagados".

Insiste en que la pandemia no existe —por eso no usa gel hidroalcohólico ni guarda la distancia de seguridad con otras personas— y que el virus del COVID no llega ni a la categoría de "epidemia", y lo dice convencido porque se ha "informado y hay un cártel de multimillonarios psicópatas" detrás de toda esta situación de crisis mundial. En su teoría explica que esta situación se lleva gestando entre "15 y 10 años. Ellos se creen los dueños del planeta" y toman decisiones por todos nosotros.

"No podrán caminar tranquilos"

Parte de su documentación asegura que viene de la web de la farmacéutica Moderna —una de las que ha comercializado la vacuna contra el COVID— donde hay "documentos para darse cuenta de esta gran estafa. Van a caer todos: políticos, médicos, farmacéuticos y muchos de ellos no podrán salir a caminar tranquilos".

Espera a que llegue ese momento tranquilo y cree que no tardará en caer "esta estupidez en menos de un mes, porque esto ya no se sostiene". La clave es, según su parecer, que no ha habido un debate porque "hay un plan urdido para que no se sepa nada".