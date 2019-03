Miguel Bosé defiende las pseudociencias, acusa al Gobierno de venderse al ''lobby farmacéutico'' y le llueven las críticas

A Miguel Bosé le han llovido las críticas este pasado fin de semana por un tuit publicado en el que critica la nueva campaña del Gobierno contra las pseudociencias como la homeopatía. En su mensaje, el cantante ataca directamente al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haberse vendido al lobby farmacéutico.

Junto al tuit, ha compartido el nuevo vídeo que se ha hecho público por el Ministerio de Ciencia en el que se advierte el riesgo de las pseudoterapias. A través de las imágenes, se muestra a una mujer que lleva su móvil a una tienda de telefonía para arreglar su pantalla rota. El dependiente de la tienda empieza a lanzar conjuros sobre el dispositivo, y no lo arregla, y, acaba pidiéndole 100 euros a la mujer.

''Pedro Sánchez, ¿por qué no propones una ley para cerrar los bares de tapas? ¡Es que dañan mucho a los grandes restaurantes! No sólo te has vendido al independentismo, ahora te vendes al lobby farmacéutico. ¿Para el 28 de abril vas a estar de rebajas?'', escribió Bosé en Twitter. El tuit acumula más de 1.000 retuits y casi 3.000 favoritos.

Su defensa a la homeopatía y las pseudociencias encendió un debate en Twitter, que hizo que le llovieran muchas críticas. Los usuarios no se cortaron ni un pelo para dar su opinión, ya que el tuit lleva casi 6.000 respuestas.