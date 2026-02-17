Mikel Izal recibe el Premio Gigante de Honor en reconocimiento a su trayectoria musical

Mikel Izal se está preparando para cerrar su gira en Madrid en el Movistar Arena —concierto en el que además Europa FM es radio oficial— y lo hace recibiendo un galardón que premia su trayectoria musical: el Premio Gigante de Honor.

Este premio lo obtiene en un momento de su carrera en el que ha decidido darse un parón en la música, por lo que, tras finalizar su gira de siete conciertos por toda España, planea tomarse una larga pausa.

Además, esta gala de premios, enfocada a premiar a figuras dentro del ámbito del baloncesto, no le toca demasiado de lejos, pues Mikel Izal tiene una relación especial con este deporte.

Su pasión por el baloncesto

Mikel Izal es un gran aficionado del baloncesto, tanto que cuando tenía 15 años jugó al baloncesto en equipos como el Baskonia y el Deportivo Alavés.

"Era un poco como Rudy Fernández, si me permiten la expresión", declaraba en una entrevista. "Jugaba de escolta y a veces de base, de esos que se cuelan por la defensa y meten una bandeja, un demonio astuto. La cancha me cambió, pero la verdad es que no era tan bueno. [...] Siempre que jugaba con la selección alavesa a un nivel superior, me perdía por completo".

De hecho, en 2021 compuso la letra del himno del centenario del Deportivo Alavés, Alta la frente.