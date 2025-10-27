Mikel Izal se tomará "una (larga) pausa" tras su gira de siete únicos conciertos en 2026

Mikel Izal se baja de los escenarios para tomarse un descanso. El cantante ha compartido un vídeo en redes para anunciar "una larga pausa" tras sus siete únicos de conciertos en 2026 con Europa FM como Radio Oficial.

"Este es un mensaje feliz. Lo hago desde la gratitud absoluta por los 15, 20 años que me habéis regalado escribiendo canciones, dedicándome a lo que me gusta, que eso es un privilegio tremendo. Nunca tendré suficientes palabras para agradecéroslo", señala el cantante, que reconoce que desde que empezó su trayectoria en 2002 hasta hoy ha vivido "años de una intensidad tremenda".

"No habéis dejado que baje la intensidad en ningún momento, y la exigencia, y también os doy las gracias por eso", continúa el de Pamplona. "Pero creo que esa intensidad también desgasta y mi cuerpo y mi cabeza me piden desde hace tiempo que pare, que pare de verdad por primera vez en dos décadas".

Para Mikel Izal esta larga pausa es "la única forma" de volver a hacer canciones como cree que hay que hacerlas: "Poniéndole todo el corazón, todo el alma y toda la energía".

"Necesito vivir experiencias nuevas, necesito respirar, necesito parar y eso es lo os quiero decir", señala el cantante antes de asegurar que los siete conciertos de enero y febrero serán "las siete últimas ocasiones" en mucho tiempo para poder volver a vivir una noche de música en directo junto a Mikel Izal.

Fechas, ciudades y entradas de los siete últimos conciertos de Mikel Izal

El cantante, que ya adelantó esta pausa durante su paso por elLocal de Ensayo Europa FM en el mes de junio, arrancará su fin de gira El Miedo y el Paraíso en su ciudad natal, Pamplona, y la cerrará en Madrid. Las entradas para los conciertos ya están a la venta y puedes conseguirlas a través de los siguientes enlaces.