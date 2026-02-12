Mikel Izal anuncia nuevas entradas para su fin de de gira 'El Miedo y el Paraíso' en Madrid
Con su concierto en Madrid de la gira El Miedo y el Paraíso, Mikel Izal se tomará una pausa de los escenarios. Sin embargo, parece que algunos nuevos afortunados tendrán oportunidad de verle en directo antes de su retiro. ¡Hazte ya con tu entrada!
Mizel Izal había logrado hacer sold out para la última parada de su gira El Miedo y el Paraíso en Madrid, pero, según lo que el cantante ha anunciado en redes sociales... ¡Se han lanzado entradas extra!
Esta buena noticia se ha producido debido a un cambio en el escenario, el cual ha permitido la liberación de "un pequeño cupo extra de entradas de pista".
Este concierto, en el que Europa FM es radio oficial, será el cierre de esta gira de siete conciertos por toda España y que aún tiene pendiente pasar por Barcelona y Sevilla.
Compra tus entradas
El cantante, que ya adelantó esta pausa durante su paso por el Local de Ensayo Europa FM en el mes de junio, ha habilitado muy pocas entradas, ¡así que píllalas rápido!
- 28 de febrero - Madrid - entradas Movistar Arena
Sin embargo, para los que quieran asistir a verle en el Cartuja Center Cite, todavía quedan algunas disponibles.
- 26 de febrero - Sevilla - entradas Cartuja Center Cite