Cronología de la historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce: cuánto llevan y cómo se conocieron

Te interesa Donald Trump, Aitana y otros famosos reaccionan al compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce forman una de las parejas más populares a nivel internacional por el estatus de ambos estadounidenses de 35 años. Ella es una estrella del pop global, él es un exitoso jugador de fútbol americano del equipo Kansas City Chiefs. Sobre sus diferencias han bromeado al anunciar su compromiso el pasado 26 de agosto: "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar", han escrito.

La noticia de su compromiso matrimonial llega dos años después del inicio de su historia de amor, cuando confirmaron su relación en 2023. Desde entonces, Swift y Kelce no han escondido su romance y han aparecido juntos públicamente en eventos tan destacados como la Super Bowl o The Eras Tour.

Julio de 2023 - El intento de Travis Kelce de conocer a Taylor Swift

La primera página de su historia comenzó en julio de 2023, cuando Kelce intentó contactar con Swift durante un concierto de la artista en Kansas City (Misuri). Así lo confesaron ambos en el pódcast New Heights, donde el deportista explicó su "berrinche" cuando asistió a dicho show de The Eras Tour, donde se sintió "hipnotizado" y "cautivado".

Su "deseo por conocerla" le llegó a intentar entregarle personalmente una pulsera —conocida como frienship bracelet o brazalete de la amistad— con su número de teléfono. Él intentó llegar al camerino de Swift gracias a que conocía a la mujer encargada del ascensor. Sin embargo, por algún motivo no se acercó a los encargados de la dirección del evento, así que perdió su oportunidad. Después, cuando Kelce habló sobre ello en su pódcast, la cantante se enteró de todo lo sucedido.

Septiembre de 2023 - Swift, interesada en el deporte

Taylor Swift comenzó a mostrar interés por el fútbol americano y, sobre todo, por los partidos de los Kansas City Chiefs. Así, en septiembre de ese mismo año, asistió al estadio local del equipo sentada en el palco junto a la madre de Travis Kelce, Donna. Desde entonces, la cantante siguió formando parte del público y llevó a algunos amigos junto a ella, tales como Blake Lively, Ryan Reynolds o Hugh Jackman.

Enero y febrero de 2024 - Besos por la Super Bowl LVIII

Aunque antes ya habían aparecido imágenes románticas de la pareja, Swift y Kelce conmocionaron a sus seguidores con unos románticos besos. En enero de 2024, los Kansas City Chiefs consiguieron su pase a la Super Bowl, y la artista quiso celebrarlo con el jugador saltando al campo al terminar el partido.

Rodeados de gente, la pareja se dio numerosos besos y abrazos. "¿Qué pasa, cariño? ¿Qué te parece?", le decía Kelce a Swift, quien previamente había recibido numerosos ataques por parte de la afición, que la acusaban de "distraer" al deportista y de provocar las derrotas de su equipo.

Taylor Swift y Travis Kelce | Getty

Un episodio muy similar tuvo lugar el 12 de febrero de 2024, cuando los Kansas City Chiefs se coronaron como los vencedores de la NFL en la Super Bowl LVIII. Swift disfrutó del partido con sus amigas Blake Lively e Ice Spice, así como con su madre y toda la familia del deportista. Al terminar, la cantante quiso celebrar la victoria junto a su pareja dándose más besos y abrazos.

Taylor Swift y Travis Kelce | Getty

Junio de 2024 - Kelce, en el escenario con Swift

El apoyo mutuo es uno de los pilares de la pareja, y por eso Kelce también ha sido cómplice del éxito de Swift durante su ambiciosa gira internacionalThe Eras Tour. Así, el jugador de la NFL se subió al escenario de la cantante en su concierto en Wembley (Londres) del 23 de junio de 2024.

El deportista apareció por sorpresa mientras sonaba la introducción de I Can Do It With A Broken Heart, y lo hizo vestido con esmoquin y bombín. Con una gran sonrisa en la cara, representó su papel a la perfección y demostró mucha destreza y fuerza al coger a Swift entre sus brazos.

Febrero de 2025 - Super Bowl LIX

Entre diversas apariciones captadas por los paparazzi, destaca el papel protagonista de Taylor Swift en la Super Bowl de febrero de 2025. A pesar de que la artista recibió abucheos por parte de los aficionados, no quiso perderse el partido de los Kansas City Chiefs frente a los Philadelphia Eagles, quienes finalmente se llevaron la victoria.

A pesar de la derrota, la cantante permaneció atenta y expectante durante todo el partido. A su lado, en la grada, se encontraban Ice Spice, con la que compartió confidencias, y las integrantes de la banda Haim, que también disfrutaron del espectáculo deportivo.

Pocos días antes del partido, Kelce habló ante la prensa sobre su admiración por el trabajo de Swift durante su gira The Eras Tour. "Verla viajar semana tras semana de un país a otro... La banda, los cantantes, todos estaban involucrados. Era una máquina absoluta y era algo que podía admirar mientras lo observaba y de lo que podía tomar muchas notas", expresó el deportista, tal y como captó la cámara de People.

Agosto de 2025 - Swift en el pódcast de Kelce y el anuncio de su compromiso

Tras varios meses de silencio mediático por parte de Taylor Swift, la artista anunció en agosto de 2025 el futuro lanzamiento de su doceavo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, que verá la luz el 3 de octubre. La noticia llegó desde el pódcast de Travis Kelce, New Heights, donde la cantante apareció junto al deportista hablando sobre su nuevo trabajo artístico.

Entre otros temas, Swift quiso hablar sobre su relación con Kelce, a quien describió como la pareja de sus sueños. "Si este hombre no está loco, esto es algo sobre lo que he estado escribiendo, queriendo que me pasara desde que era una adolescente", confesó.

Pocos días después, el 26 de agosto, los estadounidenses dieron la noticia de su compromiso matrimonial, aunque la pedida tuvo lugar dos semanas antes. Kelce diseñó junto al Kindred Lubeck un anillo de diamantes exclusivo que podría alcanzar el millón de dólares.

En 17 horas, la publicación de Instagram anunciando el compromiso ha conseguido más de 28 millones de 'me gustas', lo que significa que es el decimocuarto post con más likes de la historia de la red social. Esto, sumado a la atención mediática y a las reacciones de personalidades como Donald Trump, confirman que la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce será una de las más destacadas de la década.