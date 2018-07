Miley Cyrus contrata a una médium para contactar con su perro

Miley Cyrus no supera la muerte de su perro Floyd, fallecido el 1 de abril de este año. Para tenerlo siempre presente durante su gira Bangerz Tour lleva un perro hinchable gigante en su honor, recientemente se hizo un tatuaje junto a unos amigos con el mensaje "With a little help of my fwends" y la silueta de Floyd pero, no es suficiente. La artista ha contratado a Melissa Bacelar, una médium especializada en animales.

La psíquica que busca conectar a Miley con Floyd ha declarado "Fue particularmente duro para ella no estar ahí cuando Floyd murió, tiene mucha culpa encima". Sobre el proceso que esperemos ayude a Miley a superar la muerte del can afirmó "conecto con el perro telepáticamente, a veces recibo palabras pero la mayoría de veces recibo imágenes y sentimientos que transmito a su dueño".

Cuatro meses después, la artista sigue sin encontrar consuelo sobre la ausencia de su perro. Cuando se hizo el tatuaje lo acompañó con el mensaje "Me sigo preguntando por qué el mundo me quitó a este dulce chico". A ver si entre la psíquica de perros y el éxito de Bangerz Tour Miley Cyrus consigue dejar de sufrir tras la muerte de Floyd.