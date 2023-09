Miley Cyrus habla de su verdadera relación con Ariana Grande: "Estaba coqueteando con ella"

Miley Cyrus se enfrenta a su pasado y su infancia como Hannah Montana en Used To Be Young, una desgarradora canción dirigida a su padre Billy Rae -y estrenada precisamente el día de su cumpleaños- en la que recuerda cómo la industria se movía a su alrededor cuando ella era solo una niña.

Pero no es lo único que Miley ha llevado a cabo para ahondar en los fantasmas de su infancia y adolescencia. La cantante ha querido revisitar sus recuerdos para trasformarlos en aprendizaje en los epidosios de Used To Be Young Series, donde ya desveló cuál era la canción que compuso que su discográfica odiaba o la verdadera historia de su polémica portada para Vanity Fair.

Ariana Grande es otra de las protagonistas de uno de los capítulos.En él, Miley visualiza su actuación con la artista de Sweetener para sus Backyard Sessions de Youtube. En 2015 cantaron juntas en directo el tema Don't Dream It's Over.

Lo hicieron en un vídeo en el que aparecen muy cómplices en una especie de fiesta de pijamas. Se notaba la buena conexión entre ellas, pero hasta ahora no se sabía que Miley buscaba algo más.

"Estaba coqueteando con ella y ella estaba un poco asustada. ¡Nos estábamos divirtiendo!", dice la artista con ese desparpajo que la caracteriza. No es ningun secreto que Miley es bisexual y en multitud de ocasiones ha apoyado al colectivo LGTBI de manera pública.

"Ariana es una verdadera amiga"

Pero la cosa no pasó de una colaboración musical. De hecho, han cantado juntas en contadas ocasiones. Una de ellas fue el concierto benéfico por las víctimas del atentado en el show de Ariana Grande en Manterchester en 2017.

Más allá de este pequeño flitero, entre ellas destaca una poderosa amistad que se ha mantenido viva a lo largo de muchos años. Cuentan la una con la otra de manera incondicional y jamás se han traicionado. "Ariana es una verdadera amiga. Nunca ha habido un momento en el que le haya pedido que haga algo que fuera importante para mí y ella no haya cumplido, y lo mismo me pasó a mí con ella", cuenta.

Tanto Ariana Grande como Miley Cyrus saben perfectamente qué significa y qué peso personal tiene el haber sido una estrella infantil. Cyrus triunfó con Hannah Montana en Disney y Ariana era Cat Valentine en Victorious, de Nickelodeon.

Sus fans están deseando verlas de nuevo juntas sobre el escenario.