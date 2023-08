La canción de Miley Cyrus que no gustaba a su discográfica y los fans la convirtieron en un hit

Miley Cyrus en las Used To Be Young Series | Youtube

'USED TO BE YOUNG' SERIES

Miley Cyrus habla y reflexiona sobre su pasado en Used To Be Young, el tema que lanzó el mismo día del cumpleaños de su padre. Una prueba de que la canción incluye mensajes para él, ya que no es la primera vez que la cantante elige un día concreto para el estreno de un tema. Flowers, la canción en la que impulsa su amor propio, salió a luz el mismo día que su exmarido Liam Hemsworth soplaba velas. No es una casualidad.

Así, para ahondar en los fantasmas de su infancia y adolescencia, Miley revisita sus recuerdos para trasformarlos en aprendizaje en las entrevistas Used To Be Young Series.

Uno de ellos tiene mucho que ver con la primera canción que escribió como Miley, ya que hasta entonces toda su carrera había girado en torno al personaje de Hannah Montana. Cuando la serie estaba a punto de llegar a su fin, Miley quiso empezar a contar en sus letras su propia historia y así lo hizo en See you again, tema que formó parte del disco Meet Miley Cyrus (2007), que incluía también temas de la banda sonora de la segunda temporada.

Sin embargo, al sello discográfico no le gustaba la canción especialmente y no quisieron producir y grabar un videoclip. "Está claro que esta canción que yo escribí para el disco 'Meet Miley', en la que incluyo mi propio nombre, y digo 'mi mejor amiga Leslie' marcó realmente mi inicio de contar mis propias historias para mis fans. Mi sello discográfico en ese momento no pensó que el tema sería un hit así que no le hicieron un videoclip. Escribí la canción de una manera muy personal como Miley, así que no habría confusión entre el personaje y yo, pero sí, la discográfica me dijo que la canción no sería un hit... Y mis fans decidieron lo contrario", dice la cantante a la cámara mientras

A la cantante no le falta razón. See you again se convirtió en un éxito en sus conciertos y la radio la pinchó durante meses.

Pasar de ser una niña Disney a una adulta que luchaba por deshacer esa imagen infantil simplemente para que la tomasen en serio ha traído muchos problemas a la larga para la cantante.

"Creo que esa niña se merecía unas eternas vacaciones de verano", ha dicho en otro de los cortes de las Used To Be Young Series.