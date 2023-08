Ariana Grande canta 'The Way', su canción con Mac Miller, por primera vez después de su muerte | Youtube

Tenía solo 26 años cuando su voz se apagó para siempre. El rapero moría en septiembre de 2018 a causa de una sobredosis de fentanilo después de años luchando contras las adicciones.

Había roto su relación con Ariana Grande solo unos meses antes, así que la noticia de su fallecimiento supuso un golpe emocional radical para la cantante, que siempre lo ha recordado como "un ángel". No pudieron despedirse y aunque lo cierto es que su separación se produjo en buenos términos, Grande siempre lamentó no poder haber ayudado a Miller con sus problemas.

"Te adoré desde el día en que te conocí cuando tenía 19 años y lo haré siempre. No puedo creer que ya no estés más aquí. No puedo comprenderlo. Hablamos de esto. Tantas veces. Estoy tan enfadada, tan triste que no sé qué hacer. Eras mi querido amigo desde hace tanto tiempo. Sobre todas las cosas", aseguró la artista tras recibir la fatídica noticia.

Mac Miller y Ariana Grande

"Lamento mucho no haber podido arreglar o quitarte el dolor, aunque realmente quise hacerlo", decía poco después de su muerte, antes de desribirle como "el alma más dulce y amable, con demonios que no se merecía". "Espero que ahora estés bien", se despedía.

Estuvieron enamorados desde el día que se conocieron y su relación duró seis años.

Se vieron por primera vez en 2012, en la grabación de la canción con la que ahora le rinde homenaje, The Way, que forma parte de su primer disco.

Yours Truly (2013) cumple diez años y para celebrarlo la cantante ha hecho una reedición del mismo en la que se encuentran tanto las 12 canciones originales como versiones en directo (Live From London) de temas tan conocidos como Right There, Daydreaming, Baby I, Tattooed Heart o este The Way tan especial.

La voz de Mac Miller se escucha tanto al inicio del tema como en su estrofa, que suena entre vinilos y la sonrisa triste de la cantante.

Un homenaje que ha enternecido a los fans de la artista pero también del rapero, que sigue vivo a través de su gran legado musical.

En solo un día, el vídeo acumula más de medio millón de reproducciones.