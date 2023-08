Miley Cyrus, sobre su portada con Annie Leibovitz para 'Vanity Fair': "Todos conocen la polémica, voy a contar la historia"

Miley Cyrus ha decidido hablar de las fotos que hizo con Annie Leibovitz para Vanity Fair en 2008 y que generaron gran controversia al llegar a los quioscos en su serie Used To Be Young de YouTube.

La cantante de 30 años, que tuvo que pedir perdón por las fotos cuando la revista salió a la venta, ha querido acercarnos a la historia desde otra perspectiva y ha reflexionado sobre las decisiones que tomó el equipo de la publicación. "Todo el mundo conoce la polémica de la foto, pero no saben realmente qué pasó en el detrás de las cámaras, que siempre es mucho más relevante", dice en este capítulo de la serie publicada con motivo del lanzamiento de su nueva canción.

"Mi hermana pequeña, Noah, estaba sentada en el regazo de Annie [Leibovitz] y, de hecho, presionaba el botón de la cámara y hacía las fotos", recuerda la cantante sobre su hermana pequeña, que tenía ocho años en 2008 y que acompañó al resto de la familia al set donde se hizo la sesión.

Una imagen muy distinta a la de Hannah Montana

Miley Cyrus hizo esta sesión de fotos cuando todavía era Hannah Montana para el gran público (2006-2011) y Vanity Fair quiso que su imagen fuese radicalmente distinta a la de la niña Disney. Un año antes había publicado el primer álbum con su nombre —Meet Miley Cyrus— y poco a poco se empezaba a alejar del personaje.

"Fue la primera vez que usé lápiz de labios rojo porque Pati Dubroff, quien me maquilló, pensó que ese sería otro elemento que me separaría de Hannah Montana", explica en el vídeo, y confiesa que al ver el resultado no le gustó: "Esta imagen mía es todo lo contrario de la estrella del pop chicle por la que era conocido, y eso es lo que me molestó tanto".

Hoy lo ve de otra manera, como ya dejó claro en 2018 en un mensaje en Twitter, y apunta: "Si echamos la vista atrás, esas personas tomaron decisiones realmente brillantes".

El comunicado de 2008 y la rectificación de 2018

Miley Cyrus, que aparece en la portada cubierta exclusivamente con una sábana, fue duramente criticada cuando salió la revista y decidió emitir un comunicado pidiendo disculpas por la sesión.

"Participé en una sesión de fotos que se suponía era 'artística' y ahora, al ver las fotografías y leer la historia, me siento muy avergonzada", escribió entonces. "Nunca tuve la intención de que esto sucediera y pido disculpas a mis fans, a quienes me importan tanto".

Así lo vio en 2008, con 15 años, aunque diez años después cambió de opinión y lo dejó claro en Twitter al compartir una imagen de la portada de New York Post de 2008: "No me arrepiento".

Miley insinuó así que en 2008 sintió presión por parte de su equipo y de Disney Channel, quienes acusaron a Vanity Fair por "manipularla deliberadamente" para "vender revistas".