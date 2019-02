Miley Cyrus recuerda su infancia con una foto de cuando era pequeña

Aunque todos conocimos a Miley Cyrus cuando se estrenó 'Hannah Montana', la serie que protagonizaba en Disney Channel en 2006, la cantante apuntaba maneras desde bien pequeñita. Su padre, Billy Rae Cyrus, supo ver el gran talento que su hija tenía y fue él quien la animó a ir a castings y presentarse a audiciones.

La cantante se ha convertido con los años en una de las artistas pop más conocidas mundialemente. Ha pasado por multitud de etapas, desde su infancia en Disney Channel hasta sus inicios en el cine, pasando por una carrera musical cargada de éxitos: 'Party in the U.S.A', 'Wreking Ball' o 'We can't Stop' han sido número 1 en multitud de países.

A pesar de sus numerosas idas y venidas, la cantante siempre ha mostrado optimista y con ganas de seguir adelante. Aunque perdió su casa en los recientes incendios de California, la cantante y su marido Liam Hemsworth han donado más de 500.000 dólares a otros afectados.

Así, Miley Cyrus ha compartido con sus seguidores de Instagram una imagen que hasta ahora nunca habíamos visto durante su infancia. Lo ha publicado en sus 'stories' y sus seguidores han hecho un 'pantallazo' para guardar el recuerdo para siempre. ¡Una monada!