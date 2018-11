Miley Cyrus cumple 26 años, ¡repasamos su carrera!

Miley Cyrus, nació en Tennessee (EEUU) hace ahora 26 años. Vinculada con el mundo del espectáculo desde su infancia, se dio a conocer gracias a interpretar a el papel de Hannah Montanna en Disney Channel. Este papel le convirtió en una de los ídolos infantiles y adolescentes más importantes de la historia del espectáculo, llegando a ser la artista más joven y mejor pagada.

Hannah Montana / Agencias

Visto el éxito que tuvo la serie, decidieron adaptar la serie cinematográficamente con recaudación superó los 130 millones de dólares.

Simpática, enérgica y divertida, Miley sabe que todo lo que haga será tenido en cuenta y puede influir en miles de jóvenes, que la consideran un modelo a seguir Motivo por el cual decidió escribir un libro autobiogáfico titulado ''Miley to go''.

'Miley to go' / Gt3

Su primer debut como cantante fuera de Disney Channel llegó en 2017 cuando lanzó su primer disco 'Meet Miley Cyrus', teniendo un gran éxito en Estados Unidos. Un año después llegó 'Breakout', seguido de 'Can't Be Tamed'. De este último salió su primer gran éxito internacional, 'Party In The Usa' consolidándola como una de las artistas favoritas del público más joven.

Fue en 2013 cuando Miley Cyrus se convirtió en todo un personaje mediático, Con el lanzamiento de su álbum 'Bangerz', la artista dio un giro radical a su carrera ya su imagen. Potenciando su sexualidad y envuelta en polémica constantemente por sus publicaciones en redes sociales.

Su actuación en los MTV en los VMAs de ese mismo año se ha convertido ya en una de las más memorables de toda la historia de los premios. Su puesta en escena y sobre todo su twerking al cantante, hicieron que muchos de los que aún la consideraban un ídolo infantil se llevaran las manos a la cabeza.

Pero a pesar de las críticas, temas como 'We can't stop' o 'Wrecking Ball' fueron un éxito a nivel internacional, alcanzando los primeros puestos de las listas de ventas de medio planeta.

Tras unos años de intensidad en todos los aspectos, Miley se tomó un descanso hasta 2017. que reapareció con nuevo trabajo musical, 'Younger Now' y nueva imagen. Completamente alejada de la polémica, en 'Malibu', su primer sencillo de esta etapa, se puede ver como la artista deja atrás todas las excentricidades y polémicas que la rodearon años atrás volviendo a sus raíces folk.

Tres años más tarde, se confirmó la participación de Cyrus como protagonista de una nueva serie de televisión 'Crisis en seis escenas' dirigida por Woody Allen. Fueron seis capítulos ambientados en los años 60.

Miley Cyrus en la serie de Woody Allen / Amazon Studios

Actualmente Miley Cyrus continúa alejada de los focos disfrutando de su vida personal. Retomó su relación con el actor australiano Liam Hemsworth y desde entonces parece que se ha centrado en él, su familia y amigos.

Las últimas noticias que hemos tenido sobre la pareja han sido sobre los terribles incendios que han asolado California, en los que perdieron su casa pero agradecieron estar a salvo junto con sus mascotas. Además, han querido ayudar a los afectados donando 500.000 dólares.