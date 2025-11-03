Millie Bobby Brown denuncia por acoso a David Harbour, su compañero de 'Stranger Things'

Poco antes del estreno de la última temporada de Stranger Things , se ha desvelado que Millie Bobby Brown denunció a David Harbour ante del rodaje de esta entrega final de la producción, alegando un comportamiento hostil.

La última temporada de la aclamada serie Stranger Things llega en unas semanas, pero este estreno se ha visto sacudido con una polémica destacada.

Según ha informado el medio Daily mail, la actriz y protagonista de la ficción Millie Bobby Brown presentó una denuncia por acoso contra su compañero David Harbour, quien interpreta a Hopper en la producción.

Lo hizo antes del rodaje de la última temporada de Stranger Things. Según el citado medio, había páginas y páginas de acusaciones, en las que la actriz denunciaba acoso e intimidación por parte de su compañero.

Al denunciado se le atribuye un comportamiento constante de intimidación y trato hostil hacia la denunciada, pero en ningún momento se informa de que sean de índole sexual.

Según declaran algunos medios "la investigación duró meses", pero no se conocen muchos más detalles.