La telenovela vasca Goenkale supuso el debut de Miren Ibarguren ante las cámaras. La actriz de 42 años se incorporó al rodaje en 2004 y tras 168 episodios dio el salto a la televisión nacional y también a la comedia. Ese mismo año se estrenó con un papel episódico en Aquí no hay quien viva (2004-2005) y un año después fichó como protagonista de A tortas con la vida (2005-2006).

La comedia le acompaña desde entonces, ya sea en sus apariciones en series de televisión y obras de teatro como en programas y películas, y este 2023 llega a las salas con La novia de América, en la que comparte pantalla con la actriz Pepa Charro, más conocida como La Terremoto de Alcorcón.

Un sueño desde que tenía 15 años

Miren Ibarguren suma un extenso currículo e incluso el Premio de la Unión de Actores y Actrices a la Mejor actriz de reparto de televisión por Arde Madrid. A estas alturas, a punto de cumplir dos décadas en la profesión, podría decirse que ha cumplido con creces su sueño de niña. Las películas que veía con 14 años le despertaron el gusanillo de la interpretación pero reconoce que "de pequeña era graciosilla, incluso demasiado graciosilla. Como de 'cállate ya, niña"

"La vida en las películas me parecía mucho más guay que mi vida real, entonces ellas me dieron la esperanza de que otros mundos son posibles y me enamoré de las películas", contó en una entrevista con la revista Elle.

Discrimada por su talla

Para cumplir este sueño, Miren Ibarguren reconoce haber tenido que enfrentarse a situaciones de desigualdad —"He tenido lo típico de cobrar menos que mis compañeros teniendo el mismo papel o incluso más papel..."—, e incluso se ha enfrentado a comentarios poco agradables sobre su peso. "No me han cogido en algún casting por no estar lo suficientemente buena", apunté en la revista Elle.

La actriz reconoce que "ahora se está abriendo y estamos viendo otro tipo de bellezas y cánones corporales, pero es verdad que ha habido y sigue habiendo el 'vamos a esperar aquí delgaditas para que nos llamen'", lamentó en una entrevista con la web de 20 minutos.

"Sí, tienes que estar en forma y sentirte ágil para trabajar, porque es un trabajo duro, pero es verdad que el 'hay que estar delgadita', 'hay que tener esta talla' pasaba muchísimo. Ahora con las nuevas generaciones no es tanto así, pero todavía queda una cosa de lo que estamos trabajando socialmente, el no criticar el cuerpo de los demás y el no hablar del cuerpo de los demás. Eso ha sido uno de los grandes avances de este siglo", añadió la intérprete, que conoce "historias bastante desagradables de estilistas que no te visten si no tienes cierta talla". Son historias de "deberías adelgazar un poquito... comentarios asquerosos que se hacen sobre tu cuerpo".

10 años con Alberto Caballero

La actriz lo cuenta haciendo un repaso de su carrera, en la que ha encontrado una estabilidad laboral y también sentimental. Miren Ibarguren conoció a su pareja, el director Alberto Caballero, en el rodaje de la serie La que se avecina en 2013.

Juntos disfrutan de una sólida y discreta relación que en julio de 2022 dio la bienvenida a su primer hijo Rocco.

Miren Ibarguren, que anunció su embarazo con un posado en Instagram, fue madre ya había cumplido 42 años, más tarde de lo que había planeado.

"Siempre había querido tener hijos. He tardado más de lo previsto, pero lo estoy afrontando con naturalidad. Estoy al lado de una persona maravillosa y tengo una gran referencia, que son mis padres. Lo lógico es que salga todo bien y traigamos a este mundo a un ser humano con todo a favor para tener una existencia feliz", contó días después del nacimiento del pequeño.

La actriz hizo estas declaraciones en la revista ¡Hola!, donde también se deshizo en halagos hacia su pareja. "Desde que conozco a Alberto lo he visto siempre con alma de padre. Creo que está feliz, muy agotado porque un bebé es un bebé siempre, pero está feliz. Creo que no le ha podido tocar mejor padre a un niño", aseguró.

Las dificultades de Miren Ibarguren para conciliar

La llegada del bebé a la familia ha supuesto una complicación laboral para la actriz, que reconoce que conciliar en esta profesión no es fácil.

"La conciliación es algo que no hemos acabado de afinar del todo, por decirlo de alguna manera. Creo que en cualquier profesión, compaginar el trabajo y la maternidad es complicado, pero en la actuación, los horarios que manejamos son absolutamente una locura. De repente tienes rodajes nocturnos que sin apoyo sería muy complicado", contó en 20minutos.

La intérprete denuncia que buscar trabajo siendo madre no es fácil. Hay mucho prejuicio. "Pensamos que cuando una mujer es madre va a ser problemática, que va a faltar, porque las madres mira cómo son, se les va la olla y en cuanto llaman del colegio va a salir pintando...", lamentó en una entrevista con Europa Press.

"Eso nunca se plantea de un hombre. Le estás quitando valor a un hombre, que puede ser igual de comprometido y si llaman del colegio va a ir, pero todo por hacer de menos a la mujer. Tenemos que cambiar tantas cosas".

Su exnovio Aitor Luna

Miren Ibarguren empezó su relación con Alberto Caballero en 2013, justo dos años después de terminar con su otro mediático romance.

La actriz fue novia de Aitor Luna, hermano del también actor Yon González, entre 2028 y 2011.

Los chihuahuas y las rarezas de Miren Ibarguren

La vida de Miren Ibarguren la completan sus cuatro chihuahuas, de los que habló con Pablo Motos en una visita a El Hormiguero. "Son perros de la suerte", le dijo la actriz sobre sus mascotas de las que dio también detalles escatológicos. "En perspectiva, la caca de estos perros son pequeñas, pero si la comparas con la de un humano es como si cagaran una pierna suya. Es terrible".

Los perros son su pasión y también reventar granos. "En Aída ofrecía dinero porque me dejaran reventar granos. Los abordaba en maquillaje, nunca lo he conseguido, pero lo sigo intentando", explicó la intérprete, que se reconoció fan de NicolasCage.

"Estoy un poco obsesionada con Nicolas Cage. Antes lo estaba con la Reina de Inglaterra, tenía todos su merchandising. Estaba enredando en Internet y me di cuenta de que tenía muchísimo merchandising", contó antes de asegurar que "pagaría millones para reventar un grano a Nicolas Cage".

Del actor tiene también objetos de colección. "Paco León se fue a rodar con él y me ha traído un cojín firmado", dijo sobre la película El insoportable peso de un talento descomunal (2022).