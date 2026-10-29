Morat muestra su solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Urda: "Los sentimos muy de cerca"

Este mes de octubre, Morat ha llegado a España como parte de su gira Ya es Mañana World Tour. Tras actuar en Barcelona, Pamplona, Valencia y Sevilla, la banda está celebrando cuatro conciertos en el Movistar Arena de Madrid. Uno de ellos ha tenido lugar este miércoles 28 de octubre, día en el que los colombianos han querido dedicar unas palabras sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha provocado al menos 69 muertos.

"Queríamos tomarnos unos segundos antes de seguir con el concierto en Madrid para manifestar nuestra más profunda solidaridad con todos los afectados del accidente ferroviario de esta mañana", ha empezado diciendo Juan Pablo Isaza Piñeros, vocalista principal de Morat.

"No podíamos no decir nada"

A continuación, el grupo colombiano ha mencionado su vínculo especial con España: "Nosotros siempre hemos... muchos de aquí nos llevan viendo desde hace años. Para nosotros, España es fundamental. Nuestra carrera empezó en este país. Los sentimos muy de cerca y, en estos momentos tan duros, el dolor también se siente muy de cerca. No podíamos no decir nada", ha zanjado.

Un día antes, en el concierto del 27 de octubre, Morat explicó que el grupo surgió hace más de diez años en las calles de Madrid. "Nuestra carrera realmente empezó aquí. Nosotros nos vinimos a vivir a Madrid cuando teníamos 17 y 18 años y empezamos a tocar en bares, a darnos a conocer, a dar conciertos para la radio… Fueron pasando cosas, pero nuestra vida como banda empezó aquí", dijo Juan Pablo.

Morat no ha sido el único artista que ha mostrado su solidaridad con las víctimas del accidente. Otros cantantes como Aitana, Dani Fernández, Alejandro Sanz, Pablo Alborán o Ana Mena también se han pronunciado. "Es imposible que no te atraviese una tragedia como la de hoy. Todo el pensamiento en las víctimas, en sus familiares, en los supervivientes... Toda la fuera y la grattud a los servicios de emergencias", ha escrito Rozalén.