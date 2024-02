El motivo por el que Justin Bieber rechazó actuar con Usher en la Super Bowl

Fue su padrino en la música durante sus primeros años en la industria, así que no hubiese sido nada extraño que Justin Bieber hubiese salido al escenario de la Super Bowl para cantar junto a Usher su colaboración Somebody to Love.

Les une una estrecha relación. El cantante de R&B fue una figura clave en la propulsión de la carrera musical del intérprete de Baby en 2010, poco después de que Scooter Braun le descubriese en Youtube, pero parece que años después esa conexión se ha evaporado.

Según Page Six, Usher contactó con el artista para proponerle cantar juntos en el intermedio de la Super Bowl. Sin embargo, Bieber declinó, y finalmente se unieron a Usher Alicia Keys, H.E.R, Ludacris y Lil John. El espectáculo, que incluyó un homenaje a Michael Jackson, incluyó bailes en patines y un cuerpo de baile gigantesco.

"Justin simplemente no estaba preparado para ello, simplemente no lo sentía", contó una fuente cercana al artista al citado medio. Aun así, Justin Bieber sí estuvo presente en el Allegiant Stadium, donde fue testigo de la victoria de los Kansas City Chiefs junto a su mujer Hailey.

Lo cierto es que Justin Bieber no ha vuelto a meterse en la rueda de las giras y los directos como antaño. Aunque a principios de este 2024 actuó en un concierto íntimo en el Drake's History Club en Toronto, hace mucho tiempo que Justin Bieber no afronta conciertos en vivo. En 2022, los problemas de salud le obligaron a cancelar todos los shows de su tour Purpose. El síndrome Ramsay Hunt le había paralizado la cara y no podía afrontar un compromiso mundial en esas condiciones.