El inteligente motivo por el que Paula Echevarría publica fotos de su hija Daniella en redes

Paula Echevarría ha sido la última invitada del programa de María Casado, Las Tres Puertas, donde ha vuelto a televisión después de haber estado apartada una temporada debido al embarazo y primeros meses de vida de su hijo Miguel, fruto de su relación con Miguel Torres.

Miguel Jr es el hermano pequeño de Daniella, la hija que tuvo la actriz con David Bustamante, y como no podía ser de otra manera, la maternidad ha sido uno de los temas que han abordado durante la charla.

Paula conoce a la perfección las redes sociales, lugar en el que se ha convertido en toda una influencer con 3,5 millones de seguidores en Instagram. Precisamente por conocer también toda la parte positiva y negativa de exponer tu vida en redes, al principio tomó la decisión de no publicar absolutamente nada de Daniella en ellas.

"Yo a Daniella la protegí muchísimo. No la sacábamos ni el padre ni yo en ninguna parte", ha empezado explicando, revelando que hubo un "punto de inflexión" que le hizo reflexionar sobre si estaban haciendo lo correcto.

"Fue cuando la hija de unas personas muy famosas cumplió los 18 y todo se convirtió en un circo. A mí eso me dio mucho miedo y le dije a David '¿queremos esto? ¿realmente queremos esconderla tanto que se cree una expectación tan grande alrededor de ella y que el día en que cumpla 18 se convierta en esto? Vamos a naturalizarlo", ha continuado explicando.

"No compensa, yo creo que no hay que exponerles tanto pero tampoco hay que esconderles tanto y protegerles tanto como en un cascarón porque al final se puede crear el efecto contrario y eso me da más miedo", ha concluido explicando el motivo por el que sí publica de vez en cuando fotos de sus hijos en redes sociales.