El motivo de la ruptura de Dulceida y Alba Paul

A principios de julio Dulceida y Alba Paul anunciaban en sus redes sociales que se separaban tras siete años de relación, en la que incluso llegaron a "casarse" en 2016 con una espectacular boda en la playa.

El motivo por el que lo hacían público era porque iban a hacer sus vacaciones por separado y eso iba a dar que hablar, a la vez que pedían respeto a sus seguidores en un momento tan complicado. Poco después, Alba y Aida volvieron a verse juntas en Ibiza, lo que hizo que los fans de ambas creyesen que podía haberse producido la reconciliación.

Dos meses después de esta noticia, de la que no quisieron ahondar en los motivos de la separación, Amor Romeira ha desvelado información clave para conocer qué ocurrió entre ambas para tomar esta decisión.

En una conversación en Solos on the beach con el influencer Iban García, Amor Romeira desvelaba el motivo de esta ruptura: "Se dice, yo no lo he contrastado, que hay una deslealtad por parte de Dulceida".

Ante estas declaraciones, Iban le preguntaba directamente si Dulceida le había puesto los cuernos a Alba, a lo que Amor respondía: "No son unos cuernos como tal. A mí lo que me llega es que Alba descubre como un tonteo o un roneo de Dulceida con un chico".

Lejos de seguir intentando saber más sobre el tema, Ibán desvió la conversación dejando este único dato a la audiencia.

Por el momento, ni Dulceida ni Alba han querido pronunciarse al respecto. Recordemos que Dulceida ha tomado la decisión de abandonar las redes sociales para cuidar de su salud mental, y Alba tampoco ha comentado nada sobre las declaraciones de Amor en sus redes sociales.