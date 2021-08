Dulceida dice adiós a las redes sociales para priorizar su salud mental: "Me estoy haciendo daño, no puedo más"

Está claro que cuando una influencer empieza un movimiento, son muchas las que pronto se suman a este. Al adiós a las redes sociales de Laura Escanes se une ahora la empresaria Aida Domènech, más conocida entre sus seguidores como Dulceida.

La influencer ha anunciado su intención de abandonar las redes sociales temporalmente tras pasar por un mal momento a nivel personal. Antes de despedirse de sus casi tres millones de seguidores, Dulceida se ha abierto para hablar de la importancia de cuidar la salud mental y de quererse a uno mismo, especialmente en los peores momentos.

"Necesito reconstruirme, necesito abrazarme y cuidarme para volver. Me siento perdida y necesito encontrar el camino para recuperar mi alegría y volver a reconocerme, volver a ser yo y volver a quererme. Esta siendo un año de mierda", explicaba la influencer en una publicación.

El verano más difícil para Dulceida

La muerte de su abuela y la separación de su pareja, Alba Paul, podrían haber motivado este repentino adiós, al que se han sumado las numerosas críticas que ha experimentado durante los últimos días.

Así justificaba la influencer esta decisión que la alejara del que ha sido su trabajo y fuente ingresos durante los últimos años: "El martes se fue mi abuela para siempre y la echo de menos a cada minuto, sigo sin creérmelo y duele. Aunque sé que ahora ella me ayudará. Desde hace unos meses estoy recibiendo un acoso constante en redes sociales sobre mi relación, por parte de unos pocos, que hacen mucho ruido y también mucho daño a mí y a las personas que me quieren".

Obligada a parar para priorizar su salud mental

Estos motivos han obligado a que la empresaria se vea obligada a parar el ritmo y a alejarse de las redes para descansar y volver a conocerse a una misma sin hacerse daño.

"Por estas razones, por mí y por mi salud mental, necesito parar. Soy una persona muy fuerte y nunca pensé que podría llegar a sentirme como me siento hoy, pero yo misma me estoy haciendo daño y no puedo más. En algunos momentos soy mi peor enemiga exigiéndome y machacándome, estoy segura de que muchos me entenderéis", detallaba Aida Domènech, que aseguraba que muchas veces era necesario "pedir ayuda y priorizar tu salud mental".

Tras 12 años ininterrumpidos de contenido diario, la influencer ha dicho que sigue queriendo luchar y aprender para quedarse con lo bueno. "Soy una mujer fuerte pero siento que ahora mismo estoy cargando con mucho y esto no puede ser un peso más, no me siento con fuerzas. Espero tenerlas en septiembre y volver a tope, con mi sonrisa, mi voz repelente de bebe, mucho amor que daros y aventuras que vivir. Os quiero siempre", concluía en su despedida para sus seguidores.