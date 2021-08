"Está siendo un año de mierda": qué le ha pasado a Dulceida para abandonar las redes sociales

"Necesito reconstruirme, necesito abrazarme y cuidarme para volver. Me siento perdida y necesito encontrar el camino para recuperar mi alegría y volver a reconocerme, volver a ser yo y volver a quererme", con esta frase Dulceida empezaba un comunicado en redes sociales donde anunciaba que iba a hacer un parón para priorizar su salud mental.

"Está siendo un año de mierda", ha continuado argumentando la influencer de 31 años. Durante los últimos meses, Aida Domènech ha vivido una serie de acontecimientos que han perjudicado seriamente su salud mental y han hecho que tome esta decisión antes de seguir haciéndose daño.

Se contagió de covid-19 en enero

El año ya empezó movidito para Dulceida. Tanto ella como su pareja, Alba Paul, dieron positivo en coronavirus a principios de año, por lo que tuvieron que hacer cuarentena juntas.

Cinco meses después, Dulceida confesaba que continuaba sufriendo algunas secuelas de la enfermedad. En un juego de preguntas y respuestas con sus seguidores a través de Instagram, la influencer confesó que no podía volver a comer huevos porque desde que se contagió "le sabían a mierda".

Su ruptura con Alba Paul

el pasado mes de julio, tanto Dulceida como Alba sorprendían a sus seguidores anunciando su ruptura. "Hemos decidido pasar este mes separadas. Yo voy a estar en Ibiza y ella haciendo sus cosas. No sabemos qué va a pasar, creo que es algo muy nuestro y por eso os pido que nos respetéis. Son momentos difíciles, sé que nos queréis", explicó Dulceida en un vídeo visiblemente emocionada.

"Necesitamos que no juzguéis ni hagáis daño porque estamos muy sensibles y cualquier comentario nos duele más de lo normal", añadió.

Sin embargo, Aida y Alba fueron vistas poco después juntas en Ibiza, por lo que podrían haber superado este bache y haberse reconciliado de nuevo.

Acusada de "capitalizar su ruptura" por un polémico vídeo

Por si no fuese suficientemente complicada la situación sentimental que estaba atravesando, Dulceida recibió un gran acoso en redes sociales por parte de algunas personas que la acusaban de "capitalizar su relación".

Durante su estancia en Ibiza, Dulceida se sometió a una sesión de KPA (Kundalini Activation Process) con la entrenadora Magali Dalix. Se trata de un un proceso de catarsis y relajación que busca que la persona reconecte con su alma a través de la estimulación del sistema nervioso.

En el vídeo de la sesión, que la propia Aida subió más tarde a su cuenta de Instagram, veíamos a la influencer llorando durante la clase. Algo que no gustó a algunos usuarios que la acusaron de "capitalizar su ruptura". Además, muchos han aprovechado para cuestionar este tipo de terapias.

Ante la lluvia de críticas, Aida decidió bloquear todas las cuentas que le escribían mensajes despectivos: "Estoy bloqueando a todas las cuentas que están faltando el respeto en estos momentos. Compartir tu vida en redes no significa que tengas que aguantar insultos o que te desee cosas muy feas. Pero no le quiero dar importancia a esas personas y si a los que estáis con amor y respeto, que sois la gran mayoría. A todo los miles de mensajes bonitos diarios, gracias".

"La gente que insulta a Aida y me nombre a mí como excusa, me hace el mismo daño que si me lo dijeran a mí. Así que haré lo mismo que ella, no quiero faltas de respeto, ni amenazas ni presiones. Esto es cosa de dos y os metéis con una persona a la que quiero y respeto. Así que basta ya", añadió Alba Paul.

La muerte de su abuela

Parece que el fallecimiento de su abuela Ana ha sido la gota que ha colmado el vaso y que ha hecho que Dulceida desconecte de las redes sociales durante un tiempo.

"Hoy te has ido y no sabes lo que te echaremos de menos. Mi Anita Dinamita, la más alegre, con su risa contagiosa, simpática hasta decir basta, enamorada de su familia, valiente y fuerte. Hasta el último momento enamorando a todo el que la conocía. Os juro que no podía imaginar que esto pasaría jamás, porque debería ser eterna y duele mucho", ha escrito en Instagram junto a varias fotos y vídeos con su abuela, y ha añadido: "Gracias por ser la mejor abuela del mundo. Siempre te recordaremos así, única. Te quiero infinito".

Por todos estos acontecimientos, Dulceida ha seguido el ejemplo de otras influencers como Laura Escanes de abandonar las redes sociales para poder trabajar en su salud mental.

"Soy una mujer fuerte pero siento que ahora mismo estoy cargando con mucho y esto no puede ser un peso más, no me siento con fuerzas. Espero tenerlas en septiembre y volver a tope, con mi sonrisa, mi voz repelente de bebe, mucho amor que daros y aventuras que vivir", se despedía de sus seguidores.