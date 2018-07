Muere Joe Cocker por un cáncer de pulmón

El cantante británico Joe Cocker ha fallecido a los 70 años de edad tras perder la batalla contra un cáncer de pulmón, según ha informado su agente, Barrie Marshall.

"Fue una persona única. Será imposible rellenar el hueco que ha dejado en nuestros corazones", aseguró Barrie Marshall, agente del cantante.

El cantante pasará a la historia de la música por haber interpretado con su personal voz rota canciones como 'You can leave hour hat on', 'Up where we belong' o 'You are so beautiful', entre muchas otras.

Joe Cocker nació el 5 de mayo de 1944 en Sheffield, Reino Unido, donde vivió durante sus primeros 20 años de vida y en la que participó en algunas pequeñas bandas desde que tenía 15 años. La primera de ellas se llamaba The Avengers (bajo el nombre artístico de Vance Arnold), seguida de Big Blues (1963) y The Grease Band (1966).

Su mayor éxito llegó con una versión innovadora de 'With a little help from my friends', extraida del disco 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' de The Beatles, en el que incorporaron al guitarrista principal de Led Zeppelin, Jimmy Page, encabezando durante una semana la lista de sencillos de Gran Bretaña en noviembre de 1968.

En 1969, con tan solo 25 años, participó en el Festival de Woodstock, donde interpretó varias canciones, como 'Delta lady', 'Some things goin' on', 'Let's go get stoned' y 'I shall be released', aunque fue precisamente 'With a little help from my friends' la interpretación que pasará a la historia como una de las actuaciones más icónicas de aquel festival, con el que se definió a toda una generación de músicos.

A este disco le siguió una infinita lista, en la que destacan 'Joe Cocker!' (1969), 'Joe Cocker: something to say' (1972), 'I can stand a little rain' (1974), 'Jamaica say you will' (1975), 'Stingray' (1976), 'Sheffield steel' (1982), 'Civilized man' (1984),'Unchain my heart' (1987), 'One night of sin' (1989), 'Across from midnight' (1997), 'Respect yourself' (2002), entre muchos otros, así como multitud de álbumes de directos o recopilatorios.