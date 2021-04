"Dime por qué tengo que respetarlo": la respuesta de Miguel Bosé a Jordi Évole al hablar de muertos por coronavirus

Las vacunas contra el coronavirus son tema de conversación este domingo en Lo de Évole. Miguel Bosé vuelve a sentarse frente a Jordi Évole. Se emite la segunda parte de la entrevista, que comenzó el pasado domingo 11 de abril y que dejó titulares sobre los problemas de voz del cantante, sus problemas con las drogas y la muerte de su madre, Lucía Bosé.

En esta segunda entrega, el coronavirus (enfermedad cuya existencia sigue negando Miguel Bosé) vuelve a ponerse sobre la mesa y también las vacunas que se han desarrollado para frenar el avance de la pandemia.

La teoría de Bosé es que detrás de las vacunas está el Foro de Davos, que define como "un cártel de multimillonarios psicópatas que son muy ricos y muy arrogantes".

"Tengo acceso a todos los millones de documentos que pueda tener cualquier ciudadano para darse cuenta de la gran estafa. Van a caer todos uno detrás de otro", dice Bosé refiriéndose a "Políticos, médicos, farmacéuticos..".

"Soy negacionista"

"Estoy muy informado. No es posesión de la verdad, es la verdad", continúa Bosé, que reconoce con orgullo su negacionismo. "Soy negacionista, es una postura que llevo con la cabeza bien alta. Yo lo que digo es que no me vacuno", dice el cantante, ahora jurado de La Voz México. "Estamos hablando de algo muy sensible, que provoca muertes", matiza Évole, a lo que Bosé responde enfadado: "Pero ¿qué provoca muerte? Dime por qué tengo que respetarlo". Es su última frase antes de dar un golpe sobre la mesa.

"No murió de COVID, se la sedó hasta la muerte

La entrevista de Miguel Bosé se emite cuando se cumple un año de la muerte de su madre, Lucía Bosé, contagiada por coronavirus.

El cantante defiende que la italiana no murió de COVID-19. "Se la sedó hasta la muerte", dijo el pasado domingo a Évole cuando éste le preguntó por la pérdida.

Desde que estalló la pandemia, se han registrado más de 139 millones de contagios en todo el mundo y casi tres millones de personas han perdido la vida tras contagiarse de coronavirus. Cuando a Miguel Bosé se le plantea cómo se han reducido (un 95%) los contagios en residencias de ancianos gracias a la vacuna, sólo puede emitir un grito y responder: "Yo lo que digo es que no me vacuno".