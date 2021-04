Miguel Bosé habla del fallecimiento de su madre: "No murió de COVID, se la sedó hasta la muerte"

"NO TENÍA CORONAVIRUS"

Se ha abierto en canal y nos ha regalado una entrevista repleta de titulares. Miguel Bosé ha hablado en laSexta con Jordi Évole de todo: los excesos con las drogas, los motivos de su afonía, sus problemas con Nacho Palau y hasta de la muerte de su madre, Lucía Bosé.

El cantante ha querido dejar claro que su madre "no murió de COVID. No tenía coronavirus, esto tiene que parar ya". Según Bosé, su madre "murió de otra historia" de la que no quiere hablar. "Son cosas peligrosas para las personas que se ocuparon de mi madre en ese momento".

Explica que pudo despedirse de su madre por teléfono, pero que no pudo verla en persona. Ha recordado cómo fueron los inicios de la pandemia en los que se decía que "a las personas mayores" no se las iba a atender por el colapso hospitalario y que su madre fue "sedada hasta la muerte... Como se hacía con todos los ancianos a los que no se podía visitar. Es una cosa muy desagradable".

La liberación

A pesar de lo doloroso que supone una perdida así, Miguel Bosé ha afirmado que cree "en la liberación", como toda su familia, y que está tranquilo sabiendo que "está mejor que nosotros, quitándose esta mierda que nos está cayendo encima, estos cretinos, asesinos criminales".

Afirma que "si estuviera viva estaría muy involucrada" y cree que "estaría plantando cara a toda esta farsa", volviendo una vez más a su teoría negacionista sobre la pandemia.

En la segunda entrega de la entrevista —que se emitirá el domingo 18 de abril—, Jordi Évole y Miguel Bosé se enzarzan en una pelea dialéctica sobre el coronavirus en la que el periodista planta cara a las opiniones más controvertidas del artista.