Naim Darrechi alardea de no haberse vacunado: "No me da la gana"

Naim Darrechi, un famoso tiktoker mallorquín de 20 años, ha vuelto a convertirse en el centro de la polémica tras un directo con sus seguidores en el que hablaba de su posición antivacunas.

"Yo no me he vacunado por perezoso y por vago y por hacerle caso a mi papá", ha empezado explicándoles a sus fans. Cuando éstos le han reprendido esta decisión, el joven no ha dudado en responderle de muy malos modos: "¿Cómo que me vacune? ¿Qué pasa? No, no quiero, respeta, que no me da la gana, que no me voy a vacunar".

A medida que los espectadores —que llegaron a ser más de 14.000 de forma simultánea en el directo— le recriminaban su actitud, Naim continuaba con su discurso en contra de las vacunas: "Vosotros os habéis vacunado para poder entrar a los sitios. No lloréis, porque si nadie hubiera hecho presión, nadie se habría vacunado. Porque eso no te cura de nada".

Para reforzar su posición, el tiktoker ha continuado hablando sobre los medicamentos, tema del que él mismo reconocía que tenía que haberse "informado más": "Cada medicamento, el ibuprofeno, por ejemplo, tiene 10 años de estudio antes de lanzarse al mercado. La vacuna de la Covid, tú vacunado y yo no vacunado, contagiamos lo mismo. Es igual. Se está estudiando aún. No hay ninguna efectividad, no hay nada realmente. A mí, que vengan y me digan borregos como vosotros 'vacúnate".

La gata de Schrödinger, muy crítica con Naim Darrechi

La periodista científica Rocío Vidal, conocida en redes como La gata de Schrödinger, ha sido una de los muchos usuarios que han criticado esta actitud de Darrechi. "Ahora mismo en directo Naim Darrechi, el que engañaba a sus parejas sexuales para no ponerse condón, y al que siguen 26 millones de niños y jóvenes, dando un mensaje antivacunas y exhibiendo su ignorancia ante miles de personas. QUIÉN SE LO PODÍA ESPERAR", ha escrito en su cuenta de Twitter junto a un fragmento del directo del mallorquín.

Mentía a las chicas para tener sexo sin protección

No hay que olvidar que Naim Darrechi hizo unas graves declaraciones en julio de 2021 en las que admitía que mentía a las chicas asegurándoles que es estéril para que accedan a tener relaciones sin métodos anticonceptivos.

"No puedo, me cuesta mucho con condón. Entonces, nunca lo utilizo. Hasta que un día dije: 'Tío, es raro que no haya dejado embarazada a ninguna así tantos años, así que voy a empezar a acabar dentro siempre", explicó en una entrevista con el youtuber Mostopapi.

Mostopapi, al otro lado de la pantalla, no daba crédito a lo que estaba escuchando y le preguntó si las chicas no le decían nada cuando eran conscientes de que no había utilizado ni preservativo ni cualquier otro método para evitar el embarazo. "Sí, pero les digo que estén tranquilas, que soy estéril. Es verdad. Les digo: 'Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos'. Y cuando me llegue el hijo, bendito sea, pero yo creo que no llega, que aquí algo que no...", contestaba, dejando claro que ningún médico le ha confirmado nunca que sea estéril ya que se trataba de conjeturas suyas.