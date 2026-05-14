Nicki Minaj confiesa que su devoción por Trump viene de lejos: "No me atrevía a actuar así públicamente"

Donald Trump durante un acto de la National Police Week/ Nicki Minaj en la premier de 'Melania' | Gttres / Getty

Nicki Minaj lleva meses demostrando su afinidad con el presidente Donald Trump y sus políticas. Ahora, durante una entrevista concedida al medio TIME, la rapera ha sido preguntada sobre el tema.

De hecho, gracias a esta entrevista hemos podido saber que Nicki Minaj había estado ocultando su devoción por él, pero no se atrevía a posicionarse por miedo a la reacción de sus fans: "Yo ya pensaba así sobre él, solo que no me atrevía a actuar así públicamente".

"Se ha inculcado en la mente de todos en la industria musical que se supone que debemos ser una familia demócrata. Simplemente sabía que no les gustaría que apoyara a Trump", confesó.

Además, ha señalado que cree que muchos otros artistas se sienten como ella, pero no se atreven a pronunciarse: "Creo que soy el catalizador de ese cambio".

Su acercamiento a los republicanos

Sin embargo, su alineación con el Partido Republicano de Donald Trump no apareció de la noche a la mañana, sino que surgió paulatinamente.

En primer lugar, Nicki Minaj se sintió decepcionada con la gestión de Obama e incómoda por su amistad con Jay-Z, rival de la rapera y de gran parte de la comunidad.

Tiempo después, durante la pandemia del COVID-19, la cantante se quejó en redes de que la vacuna había causado una inflamación en los testículos de un amigo de su primo y alentó a sus fans a que reflexionaran sobre la vacunación, sin sentirse presionados.

Estos síntomas fueron desmentidos por el ministro de Salud de Trinidad y Tobago, algo que a Nicki Minaj no agradó: "Supongo que examinaron los testículos de todos en Trinidad y luego me dijeron que estaba mintiendo.

Tiempo después, su acercamiento al gobierno de Trump empezó a hacerse más palpable, concretamente entre 2022 y 2023, cuando empezó a recibir visitas de la policía en su mansión en mitad de la noche. Al parecer, un individuo anónimo lo hacía para molestarla a ella y su familia, así que trató de pedir ayuda al gobierno de Joe Biden.

Concretamente, trató de contactar con el gobernador Gavin Newsom para reunirse con él: "Me ignoró por completo, a pesar de todo el dinero que pagué en impuestos".

Sin embargo, sus quejas llegaron a un grupo de republicanos, recibiendo ayuda de Anna Paulina Luna, la exmodelo y activista de Turning Point USA, y ahora congresista por Florida.

Esta política la puso en contacto con funcionarios federales y una empresa de seguridad privada con la que trabajaba, lo cual la impactó: "Nunca había visto a nadie en la política tratarme así. [...] Eso fue lo que me hizo decir que ya no quería mantener esto en secreto".