Críticas a Nicki Minaj por sus palabras contra el colectivo LGTBIQ+: "Escupió en la cara a sus fans"

Nicki Minaj siempre se ha encontrado a gusto navegando en la polémica, sobre todo a través de su cuenta de X, pero ahora parece haber llegado a la cima con sus últimas declaraciones.

Todo comenzó este 22 de diciembre cuando la artista apareció como invitada en la conferencia ultraconservadora Turning Point Usa, organizada por Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk.

El evento, al igual que todos los que organiza Erika —y anteriormente su esposo—, estuvo alineado con el discurso de las políticas de Trump, sirviendo como acto de propaganda de su ideología antinmigrción y antiLGTBIQ+, entre otras cuestiones.

Sin embargo, la cantante no tuvo problemas en asistir, a pesar de que gran parte de sus fans son parte de la comunidad LGTBIQ+ o personas racializadas. Es más, decidió apoyar el trabajo de Trump: "Tengo el mayor respeto y admiración hacia nuestro presidente".

Contra los niño/as trans

Una de las grandes polémicas que han surgido durante la conferencia ha sido su negación de las personas trans, todo ello en relación con unos tweets en los que negaba la existencia de los niños trans.

"Chicos, sed chicos. Está bien, sed chicos. No hay nada malo con ser un chico. [...] Los chicos serán chicos, y no hay nada malo con eso", declaró la cantante, recibiendo el aplauso y vítores del público.

"Construyó toda su carrera en el drag y su base de fans LGBT solo para apuñalarlos por la espalda", comentaba un usuario en redes. Y es que Nicki Minaj tiene una gran parte de fans que son parte de la comunidad, e incluso formó parte del jurado de la 12ª temporada de la competición de drags Rupaul's Drag Race en 2020. Sin embargo, tras este suceso, gran parte de la comunidad LGTBIQ+ se ha puesto ahora en su contra.

"Nicki Minaj literalmente les escupió en la cara a todos sus fans al subir al escenario de la gira de Erika Kirk. Charlie Kirk pasó toda su vida deshumanizando a las personas LGBT y queer. Está literalmente acabada", criticaba otro usuario.

Esta misma postura contra las personas trans ya la había defendido en su cuenta de X a través de un tweet contra el gobernador de California Gavin Newsom, el cual está a favor de los niños trans.

"Ni siquiera un adulto trans se postularía con eso. Los adultos normales despiertan y quieren ver niños sanos, seguros y felices", comentaba la cantante.

Su admiración hacia Trump

"Esta administración está llena de gente con corazón y alma", declaró la cantante, algo que ha ofendido a muchos fans, sobre todo en relación con las deportaciones a extranjeros llevadas últimamente por el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas).

"Él (Trump) ha dado mucha esperanza a la gente de que hay una oportunidad de vencer a los malos y ganar y hacerlo con la cabeza bien alta y tu integridad intacta", confesó.

Además, cabe recordar que Nicki Minaj llegó a Estados Unidos desde Trinidad y Tobago, una isla del Caribe, por lo que cuando llegó al país ella también era una inmigrante.

Tras su participación, la Casa Blanca ha agradecido a Nicki Minaj sus declaraciones.

Famosos en su contra

Poco a poco, varios usuarios se han dado cuenta de que algunos artistas han dejado de seguir a la cantante a raíz de sus declaraciones, por lo que este posicionamiento sí o sí le afectará a su carrera. Entre ellos encontramos a:

Rosalía

Billie Eilish

Shakira

Drake

Cardi B

Eminem

Ariana Grande

Madison Beer

Britney Spears

Taylor Swift

Y probablemente la lista siga en aumento en los próximos días.