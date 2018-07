Nicki Minaj le quita con 'Anaconda' el récord de visitas a Miley Cyrus en YouTube

La bola de demolición de Wrecking Ball no ha sido lo demasiado fuerte para detener a la Anaconda de Nicki Minaj. El nuevo videoclip de la artista ha roto el récord registrado por el videoclip de Miley Cyrus de 19,3 millones visitas en un sólo día en YouTube. Anaconda ha conseguido 19,6 millones de reproducciones.

La conjunción de fondo selvático, el aeróbic o perrear al rapero Drake en su nuevo videoclip le ha valido a Nicki conseguir el récord de ser la artista con más visitas en un sólo día a su videoclip en YouTube. Nada más y nada menos que 19,6 millones de personas vieron su video en la plataforma el día de su estreno, superando en 300.000 el número de reproducciones del videoclip de Wrecking Ball de Miley Cyrus.

El número de visitas de sus videoclips no es lo único que ha unido a Nicki Minaj y Miley Cyrus. La cantante de We Can't Stop subió a las redes un fotomontaje con su cara en el cuerpo de Nicki Minaj, parodiando la portada de Anaconda, algo que Nicki se tomó con humor. Siguiendo con el buen rollo entre ellas... ¿la felicitará por quitarle el récord?