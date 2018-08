MØ y los "niños perdidos" huyen de la sociedad en el vídeo de 'Sun in Our Eyes', su colaboración con Diplo

El próximo 19 de octubre verá la luz el nuevo disco de MØ, titulado 'Forever Neverland'. Han pasado cuatro años desde su debut 'No Mythologies to Follow'. Luego vinieron las colaboraciones, el éxito con 'Lean On' de Major Lazer y el reconocimiento internacional. Sin embargo, su carrera en solitario había quedado en stand by. Hasta ahora.

MØ acaba de publicar el vídeo del primer single de este nuevo proyecto, 'Sun in Our Eyes', para el que ha contado con la colaboración de Diplo.

"El vídeo de 'Sun In Our Eyes' muestra a una pandilla de personas que han decidido separarse de la sociedad y crear su propio mundo. Peter Pan y los niños perdidos, que navegan en lugar de volar, parten hacia costas distantes con la esperanza de encontrar y vivir sus sueños", ha explicado la cantante sobre este trabajo. "Colectivamente están rechazado la dura realidad de las vidas y el mundo en el que solían vivir".