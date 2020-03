La novia de Bisbal, Rosanna Zanetti, reconoce que sufrió un secuestro exprés

Rosanna hablaba así en su Instagram para llamar al pueblo venezolano a manifestarse en el centro de la capital contra el actual gobierno, que mantiene al país sin “alimentos” y sin “seguridad” ciudadana. De hecho, la actriz confiesa que hace unos años fue secuestrada: “Muchos desconocen que yo hace ocho años sufrí un secuestro exprés. Fueron las cuatro horas más eternas y horribles de mi vida”, asegura.

El pasado jueves, primero de septiembre, se convocó una manifestación multitudinaria en protesta por la situación que vive el país, y muchos fueron los que inundaron las calles no solo de Caracas, sino de todo el mundo, protestando en contra del gobierno de Nicolás Maduro, que no ha hecho más que empeorar a sus ojos la terrible situación en la que quedó el país tras la muerte de Hugo Chávez: “Hay una crisis económica, política y social que afecta a todos los venezolanos por igual, sin distinción. Por eso, el 1 de septiembre todos los venezolanos se han movilizado para exigir el referéndum revocatorio, de forma pacífica y organizada. Mi madre y mi hermano, mis tíos también, van a estar ahí".

La novia del cantante almeriense, añade: "Todo el mundo en el extranjero me pregunta si la crisis que se vive en Venezuela es tan fea como se ve en las noticias, y yo siempre les respondo que no, que es muchísimo peor. No hay medicinas, no hay alimentos y no hay seguridad.”